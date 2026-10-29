Denuncian silencio de dirigentes del PIAA frente a licitaciones

Las licitaciones de las cuatro etapas del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca están bajo cuestionamiento por los antecedentes negativos de empresas adjudicatarias, una situación que el ex presidente de la Central de Barrios, Orlando Fernández Sejje, atribuyó también al silencio de dirigentes que, según sostuvo, no fiscalizaron ni alertaron oportunamente sobre los riesgos.

Fernández recordó que los problemas comenzaron con la primera etapa, cuando la empresa Covanor, según su versión, abandonó los trabajos sin entregarlos, mientras que en otras etapas cuestionó la participación de compañías como Hidalgo e Hidalgo y Casa, cuyos antecedentes, afirmó, ya habían sido advertidos ante distintas entidades.

El exdirigente aseguró que presentó documentos ante el BID y otras instituciones para alertar sobre las irregularidades atribuidas a estas empresas, pero lamentó que sus advertencias no fueran atendidas, pese a que también cuestionó los antecedentes de la compañía vinculada a la cuarta etapa, de origen argentino “RJ”.

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El dirigente también cuestionó la falta de pronunciamiento de representantes de la sociedad civil, quienes, según manifestó, estuvieron presentes en reuniones y gestiones en Lima sin impulsar una fiscalización efectiva. “El silencio de los dirigentes da mucho que dudar”, expresó, al pedir que defiendan los intereses de la población.

Fernández sostuvo que las autoridades del Ministerio de Vivienda deben explicar qué filtros aplican para seleccionar a las empresas encargadas de ejecutar las obras, pues teme que los cuestionamientos terminen afectando el avance del proyecto, destinado a mejorar el acceso al agua potable y al alcantarillado en Juliaca.

Finalmente, indicó que la semana anterior comunicó sus preocupaciones al ministro de Vivienda y señaló que existe un compromiso para hacer seguimiento al proyecto. Advirtió que no quieren que las obras se prolonguen durante años y pidió renovar la dirigencia si esta no representa ni defiende los intereses de la población.

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