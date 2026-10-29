Puno: Vecinos de Salcedo increpan al alcalde por falta de obras y rendición de cuentas.

Vecinos y dirigentes del centro poblado de Salcedo, en la provincia de Puno, increparon al alcalde de Salcedo, Carlos Curmilluni y le exigieron la entrega de las actas firmadas correspondientes a la avenida Industrial, así como la rendición de cuentas de los gastos de las fiestas de aniversario. Además, cuestionaron la falta de obras en la localidad.

Los dirigentes sostienen que tienen las firmas de los presidentes, pero reclaman las demás, que el residente de obra exige el documento de recepción y que el administrador no respondió en una semana.

Ante los reclamos, el alcalde admitió que las actas con las firmas deberían encontrarse en secretaría; sin embargo, señaló que actualmente las están buscando debido al cambio de funcionarios. Asimismo, expresó su confianza en que los documentos serán ubicados y aseguró: «No creo que esto se desaparezca».

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Alcalde defiende gasto de 35 000 soles y promete rendir cuentas en diciembre

Según el alcalde, la serenata costó 35 000 soles, con grupos como Yarita Lizeth y un ex cantante de Coralí, frente a los 90 000 de gestiones anteriores, aunque señalo que una promotora asume la recaudación de las entradas.

Además, los vecinos del centro poblado de Salcedo reclamaron por la falta de recojo de basura y la ejecución de obras. También señalaron que varias familias realizaron aportes económicos para la instalación de redes, por lo que exigieron que se atiendan sus demandas y se cumplan los compromisos asumidos.

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Finalmente, el alcalde anunció que rendirá cuentas en diciembre y que el saldo irá a tres cámaras de seguridad por urbanización, por lo que pidió a los vecinos presentar solicitudes en los dos meses restantes.