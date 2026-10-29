“No se metan con mi jefe” consejero Héctor Aguilar elogia y defiende gestión de Richard Hancco

El presidente del Consejo Regional de Puno, Héctor Aguilar Narváez, elogió y defendió la gestión del gobernador Richard Hancco Soncco en el sector Salud y educación durante la entrega de dos lanchas, pese a que varias obras hospitalarias permanecen paralizadas en la región y minimizo las criticas respaldando la gestión del gobernador de Puno, Richard Hancco Soncco.

Aguilar sostuvo que el Gobierno Regional ha superado los límites de anteriores gestiones en salud, por tal razón respaldó el trabajo de Hancco, aunque reconoció posiciones discrepantes dentro del Consejo Regional.

Aguilar, consejero por la provincia de Carabaya, felicitó al gobernador por la entrega de las embarcaciones, destacó que la inversión responde a necesidades ciudadanas, especialmente en el sector salud.

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Respaldo político frente a obras hospitalarias sin concluir

El consejero afirmó que desde el Consejo Regional observaron las inversiones realizadas durante la actual gestión hacia dicho sector, por ello respaldaron las acciones del gobernador, pese a las diferencias políticas entre sus integrantes.

Aguilar expresó su felicitación a Hancco en nombre de la ciudadanía, a la que calificó como excluida en temas de salud, mientras el sector salud enfrenta problemas de infraestructura, con obras hospitalarias paralizadas o sin iniciar.

Las declaraciones de Aguilar evidencian una contradicción entre el respaldo político y las dificultades del sector, como las obras paralizadas en Ilave y Juliaca, y el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

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Finalmente, el respaldo de Héctor Aguilar a la gestión de Richard Hancco genera cuestionamientos, sobre todo porque el Consejo Regional rechazó citar al gobernador para que responda por las obras hospitalarias paralizadas. Esta decisión deja dudas sobre la labor de fiscalización de los consejeros, mientras persisten los problemas en diversos sectores.