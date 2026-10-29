“No se metan con mi jefe” consejero Héctor Aguilar elogia y defiende gestión de Richard Hancco

El Consejo Regional rechazó citar al gobernador para explicar las obras inconclusas, mientras el respaldo político reaviva dudas sobre la fiscalización de inversiones en salud

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 29/10/2026
No se metan con mi jefe

Héctor Aguilar respalda la gestión de Richard Hancco en salud y educación, pese a hospitales paralizados en Ilave, Juliaca y Puno y cuestionamientos a la fiscalización regional

Foto: CPR

El presidente del Consejo Regional de Puno, Héctor Aguilar Narváez, elogió y defendió la gestión del gobernador Richard Hancco Soncco en el sector Salud y educación durante la entrega de dos lanchas, pese a que varias obras hospitalarias permanecen paralizadas en la región y minimizo las criticas respaldando la gestión del gobernador de Puno, Richard Hancco Soncco.

Aguilar sostuvo que el Gobierno Regional ha superado los límites de anteriores gestiones en salud, por tal razón respaldó el trabajo de Hancco, aunque reconoció posiciones discrepantes dentro del Consejo Regional.

Aguilar, consejero por la provincia de Carabaya, felicitó al gobernador por la entrega de las embarcaciones, destacó que la inversión responde a necesidades ciudadanas, especialmente en el sector salud.

Respaldo político frente a obras hospitalarias sin concluir

El consejero afirmó que desde el Consejo Regional observaron las inversiones realizadas durante la actual gestión hacia dicho sector, por ello respaldaron las acciones del gobernador, pese a las diferencias políticas entre sus integrantes.

Aguilar expresó su felicitación a Hancco en nombre de la ciudadanía, a la que calificó como excluida en temas de salud, mientras el sector salud enfrenta problemas de infraestructura, con obras hospitalarias paralizadas o sin iniciar.

Las declaraciones de Aguilar evidencian una contradicción entre el respaldo político y las dificultades del sector, como las obras paralizadas en Ilave y Juliaca, y el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

Finalmente, el respaldo de Héctor Aguilar a la gestión de Richard Hancco genera cuestionamientos, sobre todo porque el Consejo Regional rechazó citar al gobernador para que responda por las obras hospitalarias paralizadas. Esta decisión deja dudas sobre la labor de fiscalización de los consejeros, mientras persisten los problemas en diversos sectores.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

Puno: Vecinos de Llavini exigen a EMSA restablecer el agua potable tras 20 días de corte Puno

Puno: Vecinos de Llavini exigen a EMSA restablecer el agua potable tras 20 días de corte

Denuncian silencio de dirigentes del PIAA frente a licitaciones Juliaca

Denuncian silencio de dirigentes del PIAA frente a licitaciones

Puno: Cuestionan obra de Manco Cápac por distorsionar la historia inca Puno

Puno: Cuestionan obra de Manco Cápac por distorsionar la historia inca

Alcalde advierte que servicio urbano no paga tasa de rodaje por lo que cuestiona incremento de pasaje San Román

Alcalde advierte que servicio urbano no paga tasa de rodaje por lo que cuestiona incremento de pasaje

Municipalidad de Puno aún no paga incentivo a artista participante de afiches de la Candelaria 2027 Puno

Municipalidad de Puno aún no paga incentivo a artista participante de afiches de la Candelaria 2027

Comerciantes de Todos los Santos denuncian reubicación injusta que amenaza sus ventas Puno

Comerciantes de Todos los Santos denuncian reubicación injusta que amenaza sus ventas

Delincuentes armados asaltan planta de producción de Corporación Minera Ananea S.A. de Putina

Delincuentes armados asaltan planta de producción de Corporación Minera Ananea

Exige plan integral de reparaciones para víctimas del 9 de enero al estado peruano Puno

Exige plan integral de reparaciones para víctimas del 9 de enero al estado peruano