Municipalidades provinciales de la región Puno organizan elecciones en 372 centros poblados

Las municipalidades provinciales de la región Puno asumen la organización de las elecciones de autoridades de centros poblados que se realizarán el domingo 1 de noviembre, en coordinación con las municipalidades distritales, de acuerdo con las directivas y el cronograma electoral
La gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Puno de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sili Benavente Espinoza, informó que la responsabilidad de los comicios recae en las municipalidades provinciales y que la ONPE las acompaña con asistencia técnica
En la región Puno se elegirán autoridades en alrededor de 372 centros poblados, con 279 951 electores habilitados; por provincia, Puno tiene 71, El Collao 57, Chucuito 55, Azángaro 33 y Huancané 30, entre las más numerosas
Instituciones participan y la votación será el domingo
Los comités electorales de las municipalidades capacitan a los miembros de mesa hasta el 31 de octubre, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) intervienen en el proceso según sus competencias respectivas
Las municipalidades de centros poblados son órganos de gobierno local que administran servicios públicos y ejercen funciones delegadas por la municipalidad provincial, se crean mediante ordenanza provincial y las integran un alcalde y cinco regidores, elegidos por un periodo de cuatro años
La jornada electoral del domingo 1 de noviembre será simultánea en todo el país, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los ciudadanos acudirán a su local de votación con su Documento Nacional de Identidad (DNI)