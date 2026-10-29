Municipalidades provinciales de la región Puno organizan elecciones en 372 centros poblados

Son 279 951 electores habilitados y la ONPE presta asistencia técnica con orientación, seguimiento del cronograma y préstamo de cabinas y ánforas

Carlos Roque
Carlos Roque 29/10/2026
Municipalidades provinciales de la región Puno organizan elecciones

Las municipalidades provinciales de Puno organizan las elecciones de 372 centros poblados del domingo 1 de noviembre, con asistencia técnica de la ONPE

Foto: Difusión

Las municipalidades provinciales de la región Puno asumen la organización de las elecciones de autoridades de centros poblados que se realizarán el domingo 1 de noviembre, en coordinación con las municipalidades distritales, de acuerdo con las directivas y el cronograma electoral

La gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Puno de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sili Benavente Espinoza, informó que la responsabilidad de los comicios recae en las municipalidades provinciales y que la ONPE las acompaña con asistencia técnica

En la región Puno se elegirán autoridades en alrededor de 372 centros poblados, con 279 951 electores habilitados; por provincia, Puno tiene 71, El Collao 57, Chucuito 55, Azángaro 33 y Huancané 30, entre las más numerosas

Instituciones participan y la votación será el domingo

Los comités electorales de las municipalidades capacitan a los miembros de mesa hasta el 31 de octubre, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) intervienen en el proceso según sus competencias respectivas

Las municipalidades de centros poblados son órganos de gobierno local que administran servicios públicos y ejercen funciones delegadas por la municipalidad provincial, se crean mediante ordenanza provincial y las integran un alcalde y cinco regidores, elegidos por un periodo de cuatro años

La jornada electoral del domingo 1 de noviembre será simultánea en todo el país, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los ciudadanos acudirán a su local de votación con su Documento Nacional de Identidad (DNI)

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