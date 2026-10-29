A días de las elecciones en centros poblados de Puno, persisten cuestionamientos al padrón electoral y municipio responsabiliza al Reniec

A pocos días de las elecciones en los centros poblados de Puno, previstas para este 1 de noviembre, continúan los cuestionamientos al padrón electoral por la presunta inclusión de personas que no residirían en las jurisdicciones donde se realizarán los comicios. Frente a estos reclamos, el subgerente de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Cristian Chile Cariapaza, reconoció que persisten inconformidades y sostuvo que corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicar por qué algunas observaciones no habrían sido atendidas.

El funcionario explicó que la municipalidad recibió el primer padrón electoral el 19 de febrero y que, posteriormente, remitió al Reniec las observaciones presentadas por candidatos, alcaldes y comités electorales. Según indicó, se cuestionaron registros de ciudadanos que presuntamente no pertenecerían a determinados centros poblados, entre ellos Salcedo, Ichu y Alto Puno.

Chile Cariapaza afirmó que la comuna provincial solicitó reuniones con el organismo registral y que incluso se realizó una reunión con representantes del Reniec en Puno para exponer las inconformidades. También señaló que se remitieron documentos, planos catastrales, ordenanzas de creación y adecuación de los centros poblados, además de información utilizada en anteriores procesos electorales.

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Sin embargo, el funcionario admitió que las observaciones no necesariamente fueron incorporadas en su totalidad, debido a que el Reniec somete los registros a sus propios mecanismos de verificación. Como ejemplo, mencionó el caso de Salcedo, donde una parte de las observaciones habría sido aceptada, aunque no precisó cifras exactas ni cuántos cuestionamientos continúan pendientes.

Consultado sobre las garantías para evitar que personas ajenas a los centros poblados participen en la elección, el subgerente señaló que la municipalidad se encarga de organizar el proceso, mientras que la elaboración y validación del padrón corresponden al Reniec. Incluso reconoció que no podía determinar si los datos cuestionados eran correctos o incorrectos y sostuvo que el organismo registral debe ofrecer las explicaciones técnicas correspondientes.

La situación genera preocupación porque los reclamos se mantienen cuando el proceso electoral está próximo a realizarse. El propio funcionario indicó que, junto con otros responsables de procesos electorales en la región, se remitió un memorial al Reniec advirtiendo que el tiempo disponible era insuficiente para revisar todas las observaciones. Pese a ello, las elecciones continúan programadas para este domingo 1 de noviembre.

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Chile Cariapaza exhortó al Reniec a responder las inquietudes de la población para garantizar el ejercicio del derecho al voto. No obstante, durante la entrevista no precisó qué mecanismo se aplicaría para atender los reclamos que continúen pendientes antes de la jornada electoral.

Así, mientras los candidatos y vecinos exigen claridad sobre quiénes podrán votar en cada centro poblado, la municipalidad sostiene que cumplió con remitir las observaciones, pero atribuye al Reniec la responsabilidad de validar el padrón definitivo. La principal interrogante sigue siendo si las dudas sobre la residencia de los electores podrán resolverse antes de que se abran las mesas de votación.