Por el 358.º aniversario de Puno, alcalde Javier Ponce anuncia gas para diciembre, pero no fija fecha para el teleférico

Durante el aniversario 358 de Puno, el alcalde defendió ambos proyectos sin detallar presupuestos, cronogramas ni procedimientos pendientes, mientras crece la expectativa ciudadana

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 29/10/2026
alcalde Javier Ponce anuncia gas para diciembre

Alcalde Javier Ponce promete concretar el proyecto de gas en diciembre, pero no precisa avances técnicos ni plazos del teleférico anunciado para Puno

Foto: Difusión

El alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, aseguró que el proyecto de gas se concretaría en diciembre; sin embargo, no detalló los avances técnicos ni los procedimientos pendientes para cumplir ese plazo. Sobre el teleférico, otra de las principales apuestas de su gestión, afirmó que el proyecto fue aprobado y gestionado ante el presidente, pero no precisó cuándo se ejecutaría ni en qué etapa se encuentra actualmente.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el desfile escolar por el 358.º aniversario de la ciudad de Puno, escenario en el que la autoridad hizo un balance de sus compromisos de campaña y destacó algunas iniciativas como parte de los avances de su gestión.

En el caso del gas, Ponce Roque sostuvo que el proyecto es una realidad y anunció que se tendría en diciembre. No obstante, la declaración no estuvo acompañada de detalles sobre el cronograma, las acciones pendientes o las condiciones que permitirían concretar el anuncio en el plazo señalado.

Respecto al teleférico, el alcalde indicó que el proyecto fue aprobado y que el presidente realizó gestiones para impulsarlo, por lo que, según dijo, deberá continuar en una siguiente etapa. Sin embargo, evitó precisar fechas, presupuesto, avances concretos o cuándo podría comenzar su ejecución, aspectos necesarios para conocer el estado real de una iniciativa anunciada como parte del desarrollo de la ciudad.

Durante la entrevista, la autoridad también reconoció que los procesos técnicos, las convocatorias y otros procedimientos pueden influir en el avance de las obras y servicios. No obstante, no identificó cuáles son los principales obstáculos que afrontan los proyectos ni qué medidas se vienen adoptando para resolverlos.

Mientras Puno conmemora sus 358 años de aniversario, el gas y el teleférico continúan siendo dos de los anuncios más importantes mencionados por el alcalde. La expectativa ciudadana, sin embargo, no se limita a nuevas promesas, sino a conocer plazos verificables, avances documentados y resultados concretos que permitan establecer cuándo estas iniciativas podrán beneficiar a la población.

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