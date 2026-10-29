Ayacucho: Obras pendientes y compromisos financieros condicionan el inicio del próximo gobierno regional

El gobernador regional electo de Ayacucho, Pabel Bellido Miranda, cuestionó el inicio de obras sin financiamiento asegurado y exigió explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría y otras instituciones que intervienen en la supervisión de los recursos públicos. Advirtió que la próxima administración deberá afrontar una deuda millonaria y una cartera de inversiones con dificultades de ejecución. Bellido señaló que el presupuesto destinado a obras del Gobierno Regional de Ayacucho habría pasado de S/900 millones a cerca de S/300 millones, situación que limita la capacidad de respuesta frente a los proyectos pendientes. Cuestionó que se hayan iniciado intervenciones sin garantizar los recursos necesarios para culminarlas y que ahora la siguiente gestión deba asumir las consecuencias.

IRREGULARIDADES CONTRACTUALES CUESTIONA AUTORIZACIÓN DE OBRAS SIN FINANCIAMIENTO

“¿Qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas autorizando proyectos sin presupuesto?”, cuestionó Bellido al referirse a las explicaciones recibidas sobre la reducción de los recursos para inversión. También preguntó qué acciones adoptaron la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso frente a las decisiones que habrían comprometido la ejecución de obras sin respaldo financiero suficiente. Exhortó a los servidores públicos a actuar con responsabilidad y no ejecutar decisiones que contravengan sus obligaciones profesionales. Remarcó que cada funcionario debe evaluar los actos administrativos que suscribe, incluso cuando provengan de instrucciones superiores.

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PIDE A OSCORIMA ORDENAR LA GESTIÓN ANTES DE DEJAR EL CARGO

Bellido exhortó al gobernador regional en ejercicio, Wilfredo Oscorima Núñez, a utilizar el tiempo restante de su mandato para ordenar la administración y evitar nuevas decisiones que comprometan a la siguiente gestión. Cuestionó la situación de los contratos, convenios y nombramientos que podrían generar dificultades administrativas o financieras después del cambio de autoridades. “Que lo deje a lo menos ordenado”, manifestó al pedir que la gestión saliente revise los asuntos pendientes antes del 31 de diciembre. También cuestionó que se continúen impulsando obras sin claridad sobre su financiamiento y continuidad.

PRESENTARÁ PLAN DE ACCIÓN EL 2 DE ENERO

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El equipo técnico de Bellido revisa información de los sistemas de inversión pública y contrataciones del Estado para determinar el estado de las obras, las obligaciones pendientes y las dificultades que deberá afrontar la próxima administración. Anunció que el 2 de enero presentará el plan de acción de su gobierno regional. Asimismo, planteó convocar a la sociedad civil y a los colegios profesionales para participar en la evaluación de los problemas y en la búsqueda de soluciones.

PLANTEA INVERSIÓN PRIVADA PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

Ante las restricciones de la inversión pública, Bellido propuso impulsar mecanismos que permitan atraer capital privado a Ayacucho. Anunció la instalación de una mesa técnica de promoción de inversiones y la creación de un área especializada en el Gobierno Regional para trabajar iniciativas de inversión privada, asociaciones público-privadas y obras por impuestos. La estrategia contempla evaluar proyectos de infraestructura vial, salud, educación, transporte y conectividad, además de iniciativas productivas. Sin embargo, distinguió estas nuevas oportunidades de las obras que ya comenzaron con recursos públicos, cuya continuidad deberá resolverse mediante la evaluación de su situación financiera y contractual.

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