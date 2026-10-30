Operativo en Azángaro halla a 12 menores en videocines sin licencia

Los establecimientos recibieron multas de hasta una UIT y afrontarán nuevos operativos; autoridades exhortan a los padres a supervisar a sus hijos

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 30/10/2026
Operativo en Azángaro halla a 12 menores en videocines

Municipalidad de Azángaro encuentra a 12 menores en más de seis videocines; inspecciones detectan locales sin licencia ni certificado de seguridad

Foto: ERPQ

Un operativo inopinado ejecutado por la Subgerencia de Comercio, Licencias y Control Sanitario de la Municipalidad Provincial de Azángaro halló a 12 menores de edad en más de seis videocines, durante una intervención realizada entre las 17:00 y 20:00 horas en la ciudad de Azángaro. Los menores fueron entregados posteriormente a sus padres.

La diligencia contó con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Defensa Civil. Las inspecciones se ejecutaron en establecimientos ubicados en el jirón Primavera, barrio Ezequiel Urviola, y en los jirones Puno, Leoncio Prado y Ramón Castilla, donde las autoridades verificaron las condiciones de funcionamiento de cada local.

Durante las revisiones, los inspectores detectaron que algunos establecimientos operaban sin licencia de funcionamiento y carecían del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Estas deficiencias motivaron la aplicación de sanciones conforme a la normativa municipal vigente.

El funcionario responsable informó que los locales intervenidos recibieron multas que oscilan entre el 20 % de una UIT y una UIT, según la falta cometida. Asimismo, anunció que los operativos continuarán en los próximos días y que se programan nuevas intervenciones en otros locales previamente identificados.

Algunos de esos establecimientos identificados generarían malestar entre la población, según precisó la autoridad municipal. Las nuevas diligencias buscan verificar el cumplimiento de las normas de funcionamiento y seguridad en los negocios del rubro, tras la intervención que involucró a 12 menores de edad.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a supervisar con mayor control a sus hijos, conocer los lugares que frecuentan, verificar sus horarios de salida y retorno a casa, y mantener comunicación permanente con ellos. También recomendaron brindarles orientación, confianza y acompañamiento durante la etapa escolar para prevenir situaciones de riesgo.

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