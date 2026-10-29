UGEL Puno advierte que se descontará los días no laborados a docentes que acaten la huelga del 12 de noviembre

Roberto Enríquez Yana afirmó que las clases deben continuar según el calendario escolar y confirmó que las labores educativas culminarán el 18 de diciembre en Puno

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 29/10/2026
Roberto Enríquez Yana

UGEL Puno advierte que descontará los días no laborados a docentes que acaten la huelga del SUTEP del 12 de noviembre, conforme a las disposiciones del Minedu

Foto: JAC

Los docentes que acaten la huelga convocada por el SUTEP para el próximo 12 de noviembre no recibirán remuneración por los días no laborados, afirmó el director de la UGEL Puno, Roberto Enríquez Yana, en declaraciones a Pachamama Radio. La medida se aplicaría ante las posibles sanciones dispuestas por el Ministerio de Educación (MINEDU).

El Ministerio de Educación anunció que descontará el sueldo a los docentes que acataron el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) este 29 de octubre y el director de la UGEL Puno, respondió que hay normas que respetar y cumplir, y que se verá en su momento.

“La remuneración es una contraprestación al servicio que brindas; por lo tanto, los días que no se trabaja definitivamente no tienen que ser pagados”, afirmó el director de la UGEL Puno. Asimismo, precisó que los docentes que decidan acatar la huelga deben tener en cuenta que se aplicarán los descuentos correspondientes por las jornadas no laboradas.

Clases normales, calendario sin cambios y llamado al civismo

Asimismo, el director añadió que no hubo interrupciones durante el año, por lo que se cumplirá con lo programado en marzo, y las labores culminarán el 18 de diciembre, pese al Fenómeno El Niño.

Enríquez Yana, exhortó a la comunidad educativa a mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades académicas y evitar medidas que perjudiquen el desarrollo de las clases, especialmente en la etapa final del año escolar, cuando los estudiantes deben completar sus aprendizajes programados.

Finalmente, el director pidió a los puneños embanderar sus casas como muestra de civismo por el aniversario de Puno, y llamó a instituciones civiles, militares y políticas a seguir articulando esfuerzos para desarrollar Puno y posicionarla entre las principales ciudades del país.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

Reconocen a ganadores del corso de la integración andina Juliaca

Reconocen a ganadores del corso de la integración andina

Denuncian presunta usurpación de 200 lotes en Juliaca por disputa de terrenos Juliaca

Denuncian presunta usurpación de 200 lotes en Juliaca por disputa de terrenos

José Jerí firmo acuerdo secreto sobre minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos Puno

José Jerí firmo acuerdo secreto sobre minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos

Candidato de Salcedo desconoce cuánto presupuesto maneja la municipalidad que busca dirigir Puno

Candidato de Salcedo desconoce cuánto presupuesto maneja la municipalidad que busca dirigir

Flores suben hasta 30% en Juliaca por la cercanía de Todos los Santos Juliaca

Flores suben hasta 30% en Juliaca por la cercanía de Todos los Santos

Advierten desorden en el crecimiento urbano de Juliaca por invasión de vías públicas Juliaca

Advierten desorden en el crecimiento urbano de Juliaca por invasión de vías públicas

Edgar Mancha no pertenece a la bancada por Puno, porque no fue elegido por la región Puno

Edgar Mancha no pertenece a la bancada por Puno, porque no fue elegido por la región

Empresas de transporte urbano de Juliaca deberán renovar autorizaciones hasta el 15 de diciembre Juliaca

Empresas de transporte urbano de Juliaca deberán renovar autorizaciones hasta el 15 de diciembre