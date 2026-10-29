Artesanos del Puerto Muelle esperan repunte de ventas por el aniversario 358 de Puno

Los artesanos unificados del Puerto Muelle de Puno esperan un repunte de ventas por el aniversario 358 de la provincia de Puno con la llegada de visitantes, en una feria donde exhiben productos elaborados a mano por artesanas locales.
Irma Perca, integrante de la organización, explicó que el movimiento comercial aumenta solo durante los días festivos, pero luego decae, de modo que los artesanos dependen de estas fechas para mejorar sus ingresos económicos.
“Este año ha sido muy bajo el movimiento que los años anteriores, esperamos que mejore no solo acá, sino a nivel general”, declaró Perca a Pachamama Radio, al referirse al problema económico.
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Oferta artesanal diversa para todo tipo de cliente
Según Perca, estas son las únicas fechas en que mejora el movimiento, pues el problema económico, que afecta al comercio en general, no favorece las ventas y obliga a los artesanos a trabajar todos los días.
Pese a ello, los comerciantes permanecen en sus puestos para generar ingresos y aportar al sustento familiar, además de promocionarse mediante la iniciativa “Emprende tu negocio” de Pachamama Radio, que los ayuda a darse a conocer.
En tanto, Perca invitó a los visitantes de Arequipa, Lima, Huancayo y otras regiones a recorrer la feria, donde se ofrecen prendas de alpaca 100% natural, baby alpaca, mezclas con 30% de alpaca, gorros tejidos a mano, telares, bisutería y pinturas.
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