Denuncian presunta usurpación de 200 lotes en Juliaca por disputa de terrenos

Vecinos de la urbanización Villa El Carmen, en Juliaca, denuncian una presunta usurpación de 200 lotes y cuestionan una segunda desmembración de seis hectáreas reclamadas por la comunidad de Canchi Grande.

Alrededor de 200 lotes de la urbanización Villa El Carmen, ubicada en el sector de salida a Huancané, en Juliaca, estarían en riesgo por una disputa de seis hectáreas. Vecinos y propietarios denunciaron una presunta usurpación de terrenos y cuestionaron que representantes de la comunidad de Canchi Grande reclamen como comunal un predio que, según afirman, fue lotizado y vendido a particulares.

Durante una conferencia de prensa, los abogados de los afectados señalaron que los terrenos fueron adquiridos de propietarios privados en 2009. Asimismo, indicaron que en 2012 Rolando Núñez realizó la desmembración del predio para lotizarlo y vender cerca de 200 lotes, cuyos actuales propietarios aseguran contar con escrituras que respaldan sus adquisiciones.

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Sin embargo, los denunciantes sostuvieron que en 2022 Walter Yucra Vargas habría gestionado una nueva desmembración de las mismas seis hectáreas como propiedad comunal de Canchi Grande. Según los abogados, esta situación habría generado una superposición de derechos sobre los terrenos y una controversia respecto a la titularidad del predio ubicado en Juliaca.

Los vecinos advirtieron que algunos propietarios tendrían dificultades para ingresar a sus lotes y construir sus viviendas. Además, denunciaron que se continuarían ofreciendo terrenos en venta que ya tendrían propietarios, lo que, según señalaron, pondría en riesgo la seguridad jurídica y el derecho de propiedad de las familias involucradas.

Ante esta situación, los abogados anunciaron que preparan acciones legales para defender a los afectados y solicitaron la intervención de las autoridades competentes. También exhortaron a los notarios a abstenerse de expedir nuevas escrituras públicas relacionadas con el predio en disputa, con el propósito de evitar que el conflicto se agrave mientras se esclarece la titularidad de las seis hectáreas.

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Finalmente, los propietarios pidieron que se revisen los antecedentes registrales y legales del terreno para determinar si existe una superposición de derechos. Las acusaciones contra la comunidad de Canchi Grande y Walter Yucra Vargas corresponden a las denuncias expuestas por los afectados y deberán ser esclarecidas por las instancias competentes, respetando el debido proceso.