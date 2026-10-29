Flores suben hasta 30% en Juliaca por la cercanía de Todos los Santos

Los precios de las flores se incrementaron hasta en un 30% en los últimos días en el jirón Nicolás Jarufe de la provincia de San Román, en Juliaca, donde comerciantes ofrecen rosas, claveles, gladiolos y otras variedades por la cercanía de la fiesta de Todos los Santos, mientras las familias ya acuden a comprar arreglos para llevar a los cementerios. El alza responde a la mayor demanda de estas fechas.

Una de las comerciantes señaló que los ramitos de flores se venden a cinco soles, cuando en años anteriores se podían encontrar entre seis y siete por diez soles, lo que refleja el aumento de los precios durante esta temporada. Ese contraste evidencia cuánto subió el costo de los ramos respecto a años anteriores.

Otro vendedor informó que el paquete de 25 rosas cuesta 20 soles al por mayor, mientras que al por menor el precio puede llegar a 25 o 30 soles, debido al incremento registrado en las últimas dos semanas. El precio varía según la cantidad y la modalidad de venta.

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Entre las flores más solicitadas también se encuentra el pompo limeño, cuyo precio alcanza los 35 soles, aunque los comerciantes ofrecen arreglos combinados y ramitos desde cuatro por diez soles para quienes buscan opciones más económicas. Esas alternativas permiten a los compradores ajustar el gasto a su presupuesto.

Los vendedores explicaron que los precios varían según el tipo de flor, la cantidad y el presupuesto de cada comprador, además señalaron que los costos podrían aumentar durante los próximos días por la mayor demanda de estas fechas. La demanda seguiría creciendo conforme se acerque la fecha.

A pesar del alza, los vecinos ya compran flores en grandes cantidades para llevarlas a sus seres queridos y los comerciantes esperan que la demanda siga creciendo conforme se acerque la fecha. Las familias acuden a los cementerios para recordar a sus difuntos.

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Redacción: William Hancco