Candidato de Salcedo desconoce cuánto presupuesto maneja la municipalidad que busca dirigir

El candidato de Salvemos el Perú, exalcalde entre 2013 y 2017, competirá el 1 de noviembre ante 3,775 electores y plantea instalar cámaras de videovigilancia

Pachamama Radio
Pachamama Radio 29/10/2026
Iber Maldonado

Iber Maldonado desconoce el presupuesto municipal de Salcedo y promete crear un distrito en dos años, pese a postular a la alcaldía del centro poblado de Puno

Foto: CPR

El candidato a la alcaldía del centro poblado de Salcedo por Salvemos el Perú, Iber Maldonado, no supo responder cuánto presupuesto maneja este año la municipalidad de centro poblado, en una entrevista, a pocos días de las elecciones del 1 de noviembre, a lo único que alego es que desconoce su presupuesto.

El exalcalde del periodo 2013 a 2017 vuelve tras nueve años a la contienda y, consultado por el monto, respondió “No tengo conocimiento cuánto es” sobre lo que asigna la Municipalidad Provincial de Puno.

El candidato anunció que recategorizará Salcedo de centro poblado a ciudad y gestionará la creación del distrito en dos años, con un centro de monitoreo propio, cámaras de videovigilancia y un cuerpo de seguridad ciudadana.

Maldonado recordó que inició su gestión con 6,000 soles de la Municipalidad Provincial de Puno para gastos operativos y estimó que la recaudación directa superaba los 700 mil soles aproximadamente.

Pobladores reclamaron al alcalde de Salcedo, Juan Carlos Curmilluni en las inmediaciones de la plaza de armas, por no informar sobre los gastos presupuestarios, hecho que Maldonado calificó de preocupante.

El candidato realizará su cierre de campaña a las 2:00 de la tarde, al costado del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), en la empresa Revisiones Técnicas, e invita a los 3,775 electores a votar el 1 de noviembre.

Redacción: Rony Cuyo
Etiquetas:
Pachamama Radio

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