José Jerí firmo acuerdo secreto sobre minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos

El expresidente José Jerí suscribió un acuerdo secreto con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras, a espaldas de la población del Perú, que otorga acceso para explorar y comerciar con precios mínimos y viabiliza una hoja de ruta para data centers, chips, inteligencia artificial, energías renovables y armamento nuclear.

El Memorándum de Entendimiento, firmado en febrero de 2026, establece que Washington encontró hasta siete minerales raros en el Perú —zinc, oro, estaño, cobre y roca fosfórica, entre otros— y otorga a Estados Unidos un comercio preferencial sobre estos recursos estratégicos.

El documento propone agilizar los permisos mineros, facilitar su financiamiento, elaborar mapas de recursos mineros del Perú y explorar un comercio preferencial, medidas que buscan acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos en el país.

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Esta alianza responde al interés de Estados Unidos por reducir su dependencia de China, país que concentra gran parte del refinamiento y mercado global de estos insumos, en un contexto geopolítico marcado por la rivalidad entre potencias por el control de recursos estratégicos.

Perú es el segundo productor mundial de cobre, con un aporte de entre 10% y 12% del total global, además de destacar en plata, zinc y molibdeno. El país cuenta con múltiples minerales críticos de gran demanda para industrias tecnológicas, aeroespaciales y de defensa en Estados Unidos.

Los expertos señalan que la rivalidad entre potencias abre puertas para atraer capitales al país, aunque Perú debe resolver retos en infraestructura, plazos de autorización y lucha contra la minería informal para aprovechar plenamente esta oportunidad.

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