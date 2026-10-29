Tras el alza de pasajes en Juliaca, gerente de Transportes, anuncia inspecciones de Indecopi

El incremento de los pasajes en Juliaca abre cuestionamientos sobre las condiciones en que se presta el servicio de transporte urbano. Mientras los transportistas justifican el alza por el mayor costo del combustible, persisten reclamos por pasajeros que viajan hacinados, demoras y deficiencias en la atención. Ante esta situación, Indecopi anunció que realizará inspecciones en la ciudad para verificar las condiciones del servicio, según informó José María Beltrán Barriga, gerente de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.

El funcionario precisó que Indecopi comunicó su disposición de trasladarse a Juliaca para inspeccionar las unidades; sin embargo, aclaró que esta entidad no tiene competencia para regular ni fijar las tarifas del transporte urbano. Las verificaciones estarán orientadas a comprobar las condiciones en que las empresas trasladan a los pasajeros.

Beltrán Barriga señaló que el incremento del pasaje no debe justificar un servicio deficiente. Indicó que los usuarios deben viajar en sus respectivos asientos, sin aglomeraciones, y recibir sus comprobantes de pago. En ese sentido, remarcó que las empresas tienen la responsabilidad de brindar una atención adecuada, incluso cuando argumentan que el aumento de sus tarifas responde al precio del combustible.

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Respecto al pedido de establecer tarifas diferenciadas según la distancia recorrida, el gerente manifestó que esta decisión depende de las empresas de transporte. No obstante, afirmó que, durante las conversaciones con algunos representantes del sector, les recomendó moderación en el cobro de los pasajes.

Las quejas también comprenden el cumplimiento de las rutas y las frecuencias de salida de las unidades. En el caso de la línea 5, Beltrán Barriga informó que una verificación municipal registró intervalos de entre nueve y 15 minutos en distintos puntos. Sin embargo, posteriormente los vecinos comunicaron que el servicio había comenzado a funcionar con mayor regularidad tras la intervención.

El funcionario anunció que se efectuarán operativos inopinados en diferentes sectores de Juliaca para verificar que las aproximadamente 25 empresas autorizadas en la provincia de San Román cumplan sus recorridos y frecuencias. Asimismo, exhortó a los pasajeros que sufran maltratos o detecten incumplimientos a comunicar estos hechos a la gerencia municipal.

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Con el incremento de las tarifas ya aplicado, el principal cuestionamiento está en las condiciones que reciben los pasajeros a cambio del precio que pagan. Las inspecciones anunciadas por Indecopi deberán permitir verificar si las empresas cumplen con las condiciones del servicio, aunque todavía no se precisó la fecha en que comenzarán estas acciones ni los resultados que se esperan obtener.