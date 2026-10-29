Edgar Mancha no pertenece a la bancada por Puno, porque no fue elegido por la región

Edgar Mancha no pertenece a la bancada parlamentaria por la región de Puno porque no fue elegido por esta región, explicó el senador Moisés Chipana, quien cuestionó además la falta de un gesto político de Mancha para integrarse al equipo. La decisión abrió cuestionamientos tras revelarse que el diputado Vladimir Soncco habría pedido convocarlo a las coordinaciones.

Chipana sostuvo que los representantes deben responder ante la población por sus alianzas y posiciones políticas. Señaló que Mancha tampoco ha mostrado un gesto político para sumarse a la bancada. “Si hay esa intención de trabajar por la región de Puno, si quiere incorporarse, muy bien, que se incorpore”, declaró el senador.

El senador cuestionó la posición de Soncco porque participa en las coordinaciones de la semana de representación pero también mantiene acercamientos con Mancha. Consideró necesario que explique esa situación ante la ciudadanía. Chipana vinculó a Mancha con Fuerza Popular y con Keiko Fujimori tras una reunión entre ambos.

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Según Chipana, esa cercanía política podría ser aprovechada para generar cuestionamientos contra los representantes de Juntos por el Perú, agrupación a la que pertenece. Afirmó que los integrantes de la bancada no insistirán para que Mancha se incorpore. El senador consideró que Soncco debe explicar su posición ante la población.

En paralelo, la bancada de Juntos por el Perú anunció dos audiencias públicas para el viernes 6 de noviembre por el aniversario de la ciudad de Puno y la semana de representación parlamentaria. La primera reunión está programada para las 08:30 horas en el Salón de Convenciones de la Universidad Nacional del Altiplano.

La segunda audiencia se desarrollará a las 14:30 horas en el auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca. Chipana convocó a dirigentes sindicales, organizaciones sociales, autoridades y representantes de provincias y distritos para exponer sus demandas ante los parlamentarios. Los encuentros permitirán conocer los planteamientos de la ciudadanía y el nivel de coordinación de la bancada.

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Redacción: Frank Pancca