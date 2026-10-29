Empresas de transporte urbano de Juliaca deberán renovar autorizaciones hasta el 15 de diciembre

Las empresas de transporte urbano de Juliaca deberán tramitar la renovación de sus autorizaciones ante el vencimiento de permisos durante este año. El gerente de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de San Román, José María Beltrán Barriga, indicó que el plazo para estos procedimientos se extiende hasta el 15 de diciembre y que gran parte de las compañías debe cumplir con el trámite correspondiente.

Entre las empresas que deberán pasar por este proceso mencionó a la línea 5, cuya autorización vence este año. El funcionario señaló que se efectuarán las inspecciones de las unidades como parte de los procedimientos correspondientes a la renovación.

La situación se presenta mientras persisten los reclamos de los usuarios por la frecuencia de salida de los vehículos y el cumplimiento de los recorridos. En el caso de la línea 5, una verificación municipal registró frecuencias de entre nueve y 15 minutos en distintos puntos, aunque posteriormente los vecinos comunicaron que el servicio había comenzado a funcionar con mayor regularidad.

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Beltrán Barriga anunció que también se realizarán operativos inopinados en diferentes sectores de Juliaca para verificar el cumplimiento de las rutas y las frecuencias de salida. Asimismo, exhortó a los pasajeros que sufran maltratos o detecten incumplimientos a comunicar estos hechos a la gerencia municipal.

El gerente informó que existen alrededor de 25 empresas autorizadas en la provincia de San Román. No obstante, no precisó cuántas deberán renovar sus permisos ni cuántas ya iniciaron los trámites, por lo que aún no se conoce el número exacto de compañías que afrontarán este proceso antes de la fecha límite anunciada.