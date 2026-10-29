Puno: Docentes de institutos pedagógicos protestan por nombramientos y reconocimiento de grados

Nicolás René Barrantes Puma advirtió que el sector intensificará las protestas si no obtiene respuestas; los docentes también exigen reglamentar la ley para acceder a ascensos y cargos

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 29/10/2026
Docentes de institutos pedagógicos protestan por nombramientos

Docentes de institutos pedagógicos de Puno, Azángaro, Ayaviri y Juliaca exigen nombramientos, ascensos y reconocimiento de grados académicos tras más de 30 años de reclamos

Foto: JAC

Docentes de los institutos pedagógicos públicos de Puno, Azángaro, Ayaviri y Juliaca, protestaron frente al Gobierno Regional durante el paro nacional del sindicato de docentes de educación superior, en reclamo de nombramientos, ascensos y reconocimiento académico.

Los manifestantes exigen, además, que se reglamente la ley, porque sin categorización ni ascenso quedan limitados y no pueden asumir cargos en educación básica ni en instancias superiores, según explicó Nicolás René Barrantes Puma, subsecretario sindicado de docentes de educación superior Puno.

“Cada docente con grado de magíster o doctor lo hizo por iniciativa propia, con desembolso económico, pero el ministerio nos limita y no nos reconoce estos grados”, añadió el docente del sindicato.

Reclamos que se arrastran por más de tres décadas

Los reclamos superan los 30 años, según el docente, pues colegas con décadas de servicio siguen sin nombramiento, mientras las autoridades no cumplen los petitorios del sector, pese a la jerarquía de la educación superior.

Además, los grados de maestría, doctorado y posdoctorado no son reconocidos íntegramente por el Ministerio de Educación, lo que, según el dirigente, frustra a los docentes y los mantiene estancados en lo económico y profesional.

En tanto de no recibir una respuesta ande sus demandas, el docente advirtió que la protesta crecerá con más intensidad y se convocará a nuevas movilizaciones nacionales, aunque confía en que la dirigencia dialogue con el Ministerio de Educación.

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Jhon Arocutipa

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