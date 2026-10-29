Profesionales del SAANEE cubren con su dinero visitas a colegios de Puno

Elsa Calsín Mamani informó que las profesionales cubren sus propios gastos de traslado y orientan a los maestros en informes psicopedagógicos y planes educativos personalizados

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 29/10/2026
Elsa Calsín Mamani

SAANEE Niño Jesús de Praga asesora a docentes de Puno para atender a estudiantes inclusivos, pese a la falta de viáticos para visitar instituciones educativas

Foto: JAC

El Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) Niño Jesús de Praga enfrenta dificultades por la falta de viáticos para visitar las instituciones educativas. Pese a ello, continúa asesorando a los docentes de Puno para mejorar la atención de estudiantes inclusivos, informó Elsa Calsín Mamani, docente de dicho servicio a Pachamama Radio.

El equipo atiende a niños inclusivos de la educación básica regular, y guía a los docentes en la elaboración de informes psicopedagógicos y del plan educativo personalizado, base del apoyo a los estudiantes.

“Es de ahí donde los maestros parten para darle el apoyo a nuestros estudiantes inclusivos”, afirmó la docente, y precisó que el SANEE brinda estrategias adecuadas para la atención de los alumnos.

Visitas a colegios sin viáticos adecuados

Actualmente, el SAANEE no cuenta con viáticos adecuados para visitar las instituciones educativas, por lo que las profesionales cubren los gastos con su propio dinero, aunque lo hacen, según dijo, con cariño.

Asimismo, la docente reconoció que el servicio enfrenta diversas carencias y dificultades durante las visitas a las instituciones educativas, principalmente por la falta de recursos económicos; sin embargo, destacó la buena disposición y acogida de los docentes, quienes reciben al equipo con los brazos abiertos.

En tanto, el SAANEE sigue saliendo a las instituciones, con la finalidad de apoyar a los estudiantes con necesidades educativas pese a las dificultades, según indicó la encargada a Pachamama Radio.

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Jhon Arocutipa

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