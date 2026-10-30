Consejero del centenario fue desmentido: gastó S/ 90 mil en fiscalización sin lograr sanciones, pero pagó viajes de lujo a cada obra

El municipio de San Román premio al consejero Percy Quispe Miranda por su “destacada labor” durante las celebraciones del centenario; sin embargo, el informe de balance de su labor fiscalizadora del año 2025, lo desmiente. Ya que, Quispe Miranda ejecutó un gasto de S/ 90 mil 973 en fiscalización durante el año 2025, sin que sus hallazgos derivaran en denuncias ante la Contraloría, fiscalía u otra dependencia. La investigación periodística revela que el legislador regional priorizó la logística de transporte sobre la acción correctiva.

La entidad regional destinó casi 2 millones de soles para la fiscalización de los consejeros, en el caso de Quispe Miranda, él solicitó S/ 90 mil 973 para supervisar 30 obras, proyectos y actividades del Gobierno Regional de Puno. Del monto total, S/ 38 mil 993 correspondieron al rubro de logística, equivalente al 42.9% del presupuesto ejecutado por el consejero.

El gasto en alquiler de camionetas 4×4 consumió la mayor parte de la logística, con costos que oscilaron entre S/ 800 y S/ 2,000 por cada obra visitada. Asimismo, el informe consigna S/ 10 mil movilidades para diciembre y S/ 213 en útiles de escritorio, lo que evidencia una concentración de recursos en el desplazamiento.

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El apoyo técnico representó S/ 51 mil 980, es decir, el 57.1% del total, para lo cual contrató un asistente en casi todas las obras con pagos de S/ 400 a S/ 1 mil 800. Solo en la actividad integral final contrató un ingeniero civil por S/ 15 mil, un contador por S/ 11 mil 250 y un asistente por S/ 7 mil 500.

El 48% del gasto anual, equivalente a S/ 43 mil 750, se concentró en una sola actividad, que incluyó el alquiler de una camioneta por S/ 10 mil. La investigación detectó además gastos fechados fuera del período declarado de cada actividad, lo que resta consistencia al proceso fiscalizador.

Las 23 obras de infraestructura supervisadas demandaron inversiones unitarias de fiscalización entre S/ 1 mil 200 y S/ 3 mil 800, según el desglose del informe. La institución educativa secundaria Las Mercedes, con código de actividad 44262 y 35330, inició el 5 de diciembre de 2024 y solo registró trabajos preliminares, cuya gravedad jamás fue informado, es más fue ignorado al igual que en cada informe realizado.

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El avance físico de Las Mercedes se encuentra severamente perjudicado por el nivel freático elevado, pero el consejero únicamente recomendó subsanaciones y mayor supervisión. No remitió documento alguno al Órgano de Control Institucional ni a la Contraloría para investigar los hallazgos identificados en su propia fiscalización.

La institución educativa secundaria industrial Perú, en San Miguel, presenta un avance programado del 31.28% frente a un retraso físico real de 8.36%, con un avance financiero que supera al físico en 14.5 puntos porcentuales. El informe detectó florescencia salinas en el techo del almacén sin que se derivaran responsabilidades.

La avenida circunvalación 2, ejecutada en Juliaca, San Miguel y Caracoto, evidencia falta de abastecimiento oportuno de concreto premezclado, lo que paralizó temporalmente la obra. Se identificó socavamiento de terreno bajo la losa, presencia de humedad en muros interiores y falta de actualización del cuaderno de obra.

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El estadio Guillermo Briceño Rosamedina registró un avance físico acumulado del 59.81% frente a un programado del 67.26%, con un desfase negativo de 7.65%. La oficina de abastecimiento retrasó la adquisición de grasa sintética y la pista atlética sintética, deficiencias que continúan a más de un año de la fiscalización.

Las observaciones persisten en la institución educativa superior Tomás Alva Edison de Juliaca, donde el cuaderno de obra solo registra asientos hasta el 30 de septiembre de 2025 en el número 1054. Similar situación enfrenta el Politécnico Regional Los Andes y la institución educativa José Olaya Balandra de Chimpajara, con avance físico del 30%.

Los establecimientos de salud visitados presentan inundaciones, construcciones de adobe y ambulancias sin garaje, según el informe del consejero. Pese a ello, no exigió solución alguna a la Dirección Regional de Salud para revertir estas deficiencias, lo que confirma la ausencia de seguimiento a los hallazgos.

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El informe contiene matrices irregulares por categoría, con resultados vacíos o copiados de otras obras, además de seis de 23 actividades con resultados ajenos y una duplicidad completa de informe. Doce de 23 actividades carecen de conclusiones, lo que genera pérdida de valor probatorio ante la Contraloría.

Cuatro obras supervisadas no registran hallazgos reales y las recomendaciones se dirigieron a entidades equivocadas, según la investigación periodística. La municipalidad provincial de San Román premió a Quispe Miranda en su centenario por una labor que, conforme al balance de fiscalización, no encausó los hallazgos ante las autoridades competentes.