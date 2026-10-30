Espartanos renuncian al partido Obras luego de la traición de Belmont y los acuerdos con el Fujimorismo

El excandidato al Senado por Puno cuestiona la incorporación de siete facultades legislativas adicionales y advierte posibles riesgos para los derechos fundamentales

Pachamama Radio
Pachamama Radio 30/10/2026
John Torres Roselló

John Torres Roselló renuncia al partido Obras y acusa a Ricardo Belmont de pactar con el fujimorismo, tras cuestionar acuerdos legislativos

Foto: Difusión

El excandidato al Senado por la región de Puno, John Torres Roselló renunció de inmediato al partido Obras tras conocer los acuerdos íntimos entre esa agrupación y el fujimorismo. Acusó a Ricardo Belmont Cassinelli, líder del partido, de traicionar a sus “Espartanos” y sostuvo que las negociaciones bajo la mesa se dieron incluso antes de que Keiko Fujimori asumiera el Gobierno.

El exmilitante calificó estos acuerdos como una traición a la voluntad popular. Su decisión de renunciar responde a la incorporación de siete nuevas submaterias al pedido de facultades legislativas, pese a que la Cámara de Diputados había aprobado únicamente 20, lo que desnaturalizó el procedimiento parlamentario.

“No solamente es un tema de legalidad, sino de alterar un equilibrio democrático al interior del Congreso”, sostuvo Torres Roselló. Cuestionó que los representantes de Obras respaldaran una decisión que, según afirmó, contraviene el reglamento del Senado.

El exmagistrado recordó que obtuvo más de 20 mil votos en la región Puno durante las elecciones, respaldo que consideró una responsabilidad política. Expresó su decepción ante las decisiones de la dirigencia nacional y exigió coherencia frente al fujimorismo.

Además, cuestionó que siete facultades adicionales pretendieran incorporar disposiciones relacionadas con organizaciones criminales y grupos hostiles. Consideró que podrían generar afectaciones a los derechos fundamentales de dirigentes sociales y ciudadanos inocentes.

En esa línea, señaló que Walter Gago, Daniel Barragán y Roger Curi respaldaron la propuesta. Cuestionó posibles acuerdos internos y recordó que la hermana de Barragán fue designada asesora de Alta Dirección en Salud.

Sobre el procedimiento legislativo, Torres Roselló explicó que existían mecanismos alternativos para tramitar las siete facultades adicionales, como presentar nuevos proyectos de ley o devolver la propuesta a Diputados, sin alterar el procedimiento constitucional.

Finalmente, pronosticó un futuro complicado para Obras si mantiene su acercamiento al oficialismo. Comparó su situación con Perú Libre y sostuvo que el partido necesita revisar sus decisiones para recuperar la confianza ciudadana.

Redacción: Frank Pancca

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Pachamama Radio

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