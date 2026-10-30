Operativo halló 40 menores en videocines de Juliaca durante horario escolar

Un operativo multisectorial inopinado identificó a aproximadamente 40 menores de edad, en su mayoría escolares con uniforme y mochilas, dentro de videocines de Juliaca (San Román) durante el horario de clases. La intervención buscó proteger la integridad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.

La Municipalidad Provincial de San Román, mediante la Demuna, Serenazgo y Fiscalización, lideró la intervención junto al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y rondas campesinas. Las fiscalías de familia y las especializadas en prevención del delito y trata de personas participaron en el operativo.

Las autoridades advirtieron que estos establecimientos registran antecedentes de violencia sexual y embarazos no deseados en niñas y adolescentes, así como casos de menores de 13 años contagiados con VIH tras mantener relaciones sexuales con adultos. La alerta elevó la gravedad de la situación detectada en la ciudad.

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Se coordinará con la UGEL San Román y el sector Salud para promover atención psicológica a los menores hallados, verificar la asistencia escolar y evaluar posibles situaciones de desprotección familiar. Estas acciones buscan revertir los riesgos identificados durante la intervención inopinada.

Los establecimientos que permitan el ingreso de menores recibirán sanciones y los posibles delitos serán derivados a las instancias fiscales correspondientes, según lo anunciado por las autoridades. La medida busca responsabilizar a los negocios que facilitan estas situaciones de riesgo.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a verificar que sus hijos asistan a clases, mantener una comunicación permanente y supervisar sus horarios de retorno a casa. La recomendación apunta a prevenir situaciones que pongan en peligro el bienestar y desarrollo de los menores.

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El operativo se realizó en Juliaca, provincia de San Román, y contó con la participación de múltiples instituciones del Estado, lo que evidenció la coordinación interinstitucional para enfrentar esta problemática. La intervención se ejecutó durante el horario escolar, cuando los menores debían estar en sus centros educativos.

La presencia de escolares con uniforme y mochilas dentro de videocines durante las horas de clase encendió las alertas de las autoridades, que calificaron la situación como preocupante. El hallazgo derivó en la necesidad de acciones inmediatas para proteger a la niñez y adolescencia en la zona.