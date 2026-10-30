SITME Puno convoca reunión para aprobar reglamento electoral y reorganizar sindicato

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Educación de Puno (SITME) realizará hoy 30 de octubre una reunión para aprobar el reglamento de su próximo proceso electoral, ante el debilitamiento de su dirigencia y los reclamos laborales pendientes. El evento se efectuará a las 14:00 horas en el parque Mariátegui.

Vicente Mamani Soncco, integrante del Comité Electoral del SITME Puno, señaló que la organización perdió fuerza por la falta de compromiso de algunos dirigentes y el temor de los trabajadores a posibles represalias por participar en actividades sindicales.

Esta situación también afecta la participación de los trabajadores administrativos, quienes según el representante enfrentan restricciones de algunos directores para intervenir en reuniones y medidas de protesta. El comité busca impulsar nuevas elecciones y promover la participación de dirigentes comprometidos.

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Entre los reclamos pendientes, Mamani Soncco mencionó el pago del bono del 30 al 35 %, que quedó pendiente de una segunda votación en el Congreso. También persisten otras deudas sociales y compromisos laborales que todavía esperan respuesta de las autoridades correspondientes.

El comité electoral espera evitar que algunos afiliados utilicen las licencias sindicales para actividades ajenas a la organización. La reunión de hoy busca ordenar el proceso interno y renovar la dirigencia con miras a la defensa de los derechos de los trabajadores administrativos.

Los trabajadores administrativos de la escala 276 podrán participar en la aprobación del reglamento y recibir información sobre las deudas sociales y los convenios colectivos pendientes. La cita está programada para las 14:00 horas en el parque Mariátegui de Puno.

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Redacción: William Hancco