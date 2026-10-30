Hugo Quinto plantea diálogo entre candidatos que disputarán segunda vuelta regional en Puno

El ex candidato sostiene que Quispe tendría mayor respaldo en Juliaca y Tonconi en el sur; propone acuerdos para reducir costos al Estado

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 30/10/2026
Hugo Quinto

Hugo Quinto plantea que Tonconi y Quispe negocien antes de la segunda vuelta regional para evitar gastos electorales y evaluar una posible declinación

Foto: Difusión

Ante la próxima segunda vuelta para elegir al gobernador regional de Puno, el ex candidato a la Municipalidad Provincial de San Román, ingeniero Hugo Quinto, planteó que Jhomar Marcelino Tonconi Quispe y Eduardo Quispe Pandia puedan abrir un espacio de diálogo para evaluar el escenario electoral y evitar mayores gastos al Estado. Incluso, consideró que Tonconi podría declinar su candidatura, al sostener que el respaldo electoral que tendría Pandia en Juliaca sería un factor importante en esta nueva contienda.

Al analizar los resultados de la primera vuelta, Quinto señaló que, si bien Jhomar Marcelino Tonconi Quispe obtuvo respaldo en varias provincias de la región, no logró alcanzar la votación necesaria para ganar en primera vuelta. En ese sentido, sostuvo que el panorama para la siguiente jornada estará marcado por el comportamiento electoral de las provincias del norte y del sur, así como por la concentración de votos en Juliaca.

El ex candidato explicó que, desde su interpretación, Eduardo Quispe Pandia tendría una importante base electoral en Juliaca, ciudad que representa una parte significativa del electorado regional, mientras que Tonconi tendría mayor identificación con las provincias del sur. También consideró que el voto regional continúa estando influenciado por factores emocionales y de identificación territorial.

Respecto a la posición de Salvemos el Perú, organización política en la que participó, manifestó que algunos representantes electos estarían considerando respaldar a Eduardo Quispe Pandia. Sin embargo, aclaró que su pronunciamiento a favor de este candidato corresponde a una opinión personal y no necesariamente representa una decisión oficial de la organización.

Finalmente, Hugo Quinto insistió en que ambos candidatos podrían sentarse a conversar y evaluar alternativas antes de la segunda vuelta. Argumentó que una eventual declinación de Tonconi evitaría gastos adicionales por la organización de las elecciones y las multas que podrían generarse, y permitiría concentrar esfuerzos en acuerdos que, según sostuvo, beneficien a toda la región de Puno.

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