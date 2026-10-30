Diputado Puneño César Tito Rojas denuncia que presupuesto 2027 prioriza equipamiento militar antes que al sector educación

El diputado César Hugo Tito Rojas advirtió que el presupuesto 2027 destina 1,800 millones a equipamiento militar, mientras más de 4,000 instituciones educativas de Puno esperan mejoras y la educación recibe menos de 500 millones. La denuncia se formuló en el contexto del debate presupuestal y la promesa oficial de construir más de 3,000 colegios, ofrecido por la misma presidenta, Keiko Fujimori.

El legislador precisó que educación no pasa del 3.4 % del Producto Bruto Interno (PBI). Además, cuestionó la prioridad asignada a la defensa frente a las necesidades de salud, inseguridad y las mejoras pendientes en la infraestructura escolar de la región.

“Nosotros le tomamos la palabra a la señora Fujimori, dos instituciones por día”, afirmó Tito Rojas. La frase alude a la promesa de la presidenta Keiko Fujimori de construir más de 3,000 colegios, meta que contrasta con la asignación presupuestal señalada por el diputado.

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El director nacional del PRONIED llegará a Puno el 3 de noviembre para atender desde las 09:00 horas los colegios con terrenos sin sanear y obras trabadas. La visita busca destrabar expedientes y revisar la situación de los locales escolares pendientes.

El Ministerio de Educación reconoció que el 70 % de la infraestructura escolar del país requiere nueva construcción. El diputado estima que en Puno el problema es mayor, según el diagnóstico regional 2023.

El diagnóstico regional 2023 registra más de 4,000 locales escolares en Puno, el 86 % con necesidad de intervención estructural, 1,602 sin saneamiento físico legal y solo tres instituciones con construcción nueva aprobada en febrero de 2025.

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El viernes 6 de noviembre, de 40 a 50 parlamentarios de Juntos por el Perú recogerán demandas ciudadanas en la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP) de 09:00 a 12:00 horas y en la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) desde las 15:00 horas.

Redacción: Rony Cuyo