“Aya Raymi”: el arte ayacuchano revive las tradiciones de Todos los Santos

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Red de Medios Regionales del Perú 30/10/2026

Las costumbres ayacuchanas de Todos los Santos llegan al arte a través de “Aya Raymi: Costumbres y Tradiciones de Todos los Santos”, una exposición impulsada por el colectivo Warmi Digital,…

Las costumbres ayacuchanas de Todos los Santos llegan al arte a través de “Aya Raymi: Costumbres y Tradiciones de Todos los Santos”, una exposición impulsada por el colectivo Warmi Digital, integrado por estudiantes, egresados y docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes. Inaugurada el 26 de octubre, la muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo 1 de noviembre en la Galería de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ubicada en el Portal Municipal. Las obras representan las prácticas familiares y comunitarias con las que Ayacucho recuerda a sus seres queridos fallecidos. La docente Nancy Asto Sulca, integrante de Warmi Digital, explicó que la exposición busca recuperar y difundir costumbres que podrían perder presencia entre las nuevas generaciones.

Altares, memoria y tradición ayacuchana

La muestra reúne obras elaboradas con diversas técnicas, como pintura al óleo, diseño gráfico, fotografía, bordado, pirograbado, xilografía y pintura sobre tela de pana. A través de estos lenguajes, los artistas ofrecen distintas interpretaciones de una misma tradición cultural. Uno de los principales ejes es la representación de las mesadas o altares familiares, preparados para recordar a los difuntos mediante alimentos, bebidas y objetos asociados a sus gustos y recuerdos. La exposición incluye una instalación que recrea una mesada tradicional con velas, flores de retama, tantawawas, chicha de jora y coca. Estos elementos representan los rituales con los que las familias mantienen el vínculo simbólico con sus seres queridos. En la tradición huamanguina, el 1 de noviembre está relacionado con la recepción simbólica de las almas, mientras que el día 2 las familias visitan los cementerios, llevan flores y participan en prácticas religiosas y musicales.

El arte como herramienta para preservar las costumbres

Para Warmi Digital, la exposición también busca acercar las expresiones artísticas a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de las tradiciones locales entre jóvenes, estudiantes y familias. Según Asto Sulca, el colectivo impulsa muestras vinculadas con distintas fechas y acontecimientos culturales para que los artistas representen sus vivencias y reflexionen sobre las costumbres de su entorno. En “Aya Raymi”, las técnicas tradicionales conviven con recursos contemporáneos. Cada obra presenta una mirada particular sobre la memoria familiar y colectiva, y demuestra cómo el arte puede contribuir a transmitir las tradiciones a nuevas generaciones. La exposición “Aya Raymi” puede visitarse hasta el domingo 1 de noviembre en la Galería de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en el Portal Municipal.

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