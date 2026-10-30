Dirigente Antero Pimentel alerta por video cines y discotecas sin control en Juliaca

El dirigente cuestiona la ausencia de planes de seguridad y coordinación educativa; también exige investigar las autorizaciones de estos establecimientos en San Román

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Pachamama Radio 30/10/2026
Antero Pimentel Esquivias

Antero Pimentel denuncia que la gestión de Óscar Cáceres favorece licencias para videocines y discotecas en Juliaca, ante la falta de controles municipales

Foto: IRCS

El dirigente Antero Pimentel Esquivias advirtió que los video cines, discotecas y locales de mala muerte proliferan en toda la ciudad de Juliaca, región Puno, por falta de planificación, articulación y un plan de seguridad ciudadana de las autoridades. Además, acusó a la gestión del alcalde Óscar Cáceres Rodríguez de fomentar licencias para estos negocios.

El dirigente sostuvo que las autoridades no actuaron pese a las advertencias de años y meses. “No tiene un plan de articulación, no tiene un plan de seguridad ciudadana”, afirmó Pimentel Esquivias al cuestionar la respuesta de las instancias competentes frente a la proliferación de estos locales.

Asimismo, el dirigente señaló la falta de un plan de contingencia por parte de los directores de las instituciones educativas y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para abordar la situación actual. Esta ausencia de coordinación dificulta la protección de niños y jóvenes en edad escolar.

Pimentel recordó que, como padres de familia del colegio Las Mercedes, iban cine por cine a sacar a los niños y jóvenes, costumbre que se perdió. Hoy los locales abundan en Juliaca, según su testimonio, ante la falta de controles sostenidos.

En otro orden, la dirigente Sara Adela Calla fue asesinada con crueldad por desconocidos, según el testimonio de Pimentel, quien ha sido citado como testigo clave en el caso. El dirigente instó al Poder Judicial a identificar a los autores intelectuales del crimen.

Durante la actual etapa de juzgamiento, Pimentel pidió evaluar minuciosamente el video presentado como prueba. También solicitó a las autoridades investigar las sospechosas licencias y autorizaciones que, según su denuncia, permitieron la proliferación de discotecas y video cines en la provincia de San Román.

Redacción: Rony Cuyo
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