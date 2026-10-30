Senamhi presentó en Puno los resultados del proyecto internacional Enandes Plus para fortalecer la adaptación al cambio climático

La incorporación de conocimientos ancestrales de las comunidades andinas en la elaboración de pronósticos y herramientas de información climática forma parte de los avances del proyecto internacional ENANDES Plus, cuyos resultados fueron presentados en Puno por representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La iniciativa busca fortalecer la capacidad de adaptación de las poblaciones frente al cambio climático mediante el uso de servicios climáticos que contribuyan a una mejor toma de decisiones.

Durante la entrevista, la jefa nacional del Senamhi, Grinia Jesús Ávalos Roldán, explicó que uno de los principales componentes del proyecto es el fortalecimiento de capacidades para elaborar productos, mapas y pronósticos de manera conjunta con las comunidades. Precisó que este trabajo integra la información técnica y científica de la institución con los conocimientos ancestrales de la población, además de promover la articulación con otros actores regionales.

La presentación de estos resultados también permitió abordar las condiciones climáticas que podría enfrentar la región ante el desarrollo del fenómeno El Niño 2026-2027. Al respecto, Ávalos Roldán advirtió que existe un escenario altamente probable de lluvias deficitarias en la sierra sur, especialmente durante los próximos meses, lo que podría afectar la disponibilidad de agua.

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La funcionaria recordó que Puno atravesó un periodo crítico durante los años 2023 y 2024, cuando la escasez de precipitaciones contribuyó a la disminución del nivel del lago Titicaca y generó dificultades para las actividades agrícolas. Advirtió que el lago todavía no habría recuperado sus niveles habituales y que la región podría enfrentar nuevamente un periodo de lluvias por debajo de lo normal.

Frente a este panorama, sostuvo que las autoridades locales y regionales deben utilizar con anticipación los pronósticos del Senamhi para planificar medidas preventivas, identificar los recursos disponibles y establecer mecanismos para gestionar racionalmente el agua. Aclaró que la institución cumple una función técnico-científica mediante el monitoreo y la emisión de información climática, mientras que corresponde a las autoridades convertir estos pronósticos en acciones concretas.

Finalmente, la jefa nacional recomendó a la población consultar las fuentes oficiales para evitar la difusión de información meteorológica no verificada. Entre las herramientas disponibles mencionó el Observatorio Nacional de Tiempo y Clima y el aplicativo del Senamhi. Asimismo, invitó a las autoridades y organizaciones de Puno a acercarse a la oficina regional, a cargo del ingeniero Sixto Flores, para recibir orientación y capacitación sobre el uso de la información climática.

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