Candidato a la alcaldía de Salcedo Román Condori plantea distritalización para una autonomía económica para gestar el desarrollo

El candidato al centro poblado de Salcedo, Román Condori, planteó impulsar la distritalización de esta jurisdicción de Puno debido al crecimiento desordenado, la falta de autonomía económica y las limitaciones presupuestales que, según cuestionó, frenan su desarrollo.
Para concretar esta propuesta, Condori anunció que instalará una comisión especializada y una mesa técnica con la Municipalidad Provincial de Puno y el Gobierno Regional. Además, informará cada tres meses a la población sobre los avances y dificultades del proceso.
“Tenemos que trabajar primero con la población, entregarles toda la información de lo conveniente que es convertirnos en distrito”, sostuvo Condori. Responsabilizó a las gestiones anteriores por no desarrollar una adecuada sensibilización ciudadana sobre esta iniciativa.
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Actualmente, el centro poblado recibe alrededor de S/6.800 mensuales de la Municipalidad Provincial de Puno y recauda aproximadamente S/50.000 por contribuciones. Estos recursos apenas cubren algunos servicios básicos, como el recojo de residuos sólidos.
Asimismo, Condori denunció el avance de invasiones y la ocupación de áreas públicas. Exigió a la municipalidad provincial fiscalizar las habilitaciones urbanas y evitar la pérdida de espacios destinados a la población de Salcedo.
Finalmente, prometió instalar cámaras de seguridad durante sus primeros seis meses de gestión y ordenar el comercio de la avenida Estudiantes mediante el diálogo. También exigirá la ejecución de obras pendientes, como la avenida Industrial, además de proteger los petroglifos de Salcedo.
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Redacción: Frank Pancca
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