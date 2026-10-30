Candidato a la alcaldía de Salcedo Román Condori plantea distritalización para una autonomía económica para gestar el desarrollo

El candidato plantea instalar una mesa técnica con autoridades y transparentar avances cada tres meses; Salcedo recibe S/ 6.800 mensuales de la municipalidad provincial

Pachamama Radio
Pachamama Radio 30/10/2026
Candidato a la alcaldía de Salcedo Román Condori

Román Condori propone distritalizar Salcedo ante limitaciones presupuestales y crecimiento desordenado que frenan el desarrollo de este centro poblado de Puno

Foto: CPR

El candidato al centro poblado de Salcedo, Román Condori, planteó impulsar la distritalización de esta jurisdicción de Puno debido al crecimiento desordenado, la falta de autonomía económica y las limitaciones presupuestales que, según cuestionó, frenan su desarrollo.

Para concretar esta propuesta, Condori anunció que instalará una comisión especializada y una mesa técnica con la Municipalidad Provincial de Puno y el Gobierno Regional. Además, informará cada tres meses a la población sobre los avances y dificultades del proceso.

“Tenemos que trabajar primero con la población, entregarles toda la información de lo conveniente que es convertirnos en distrito”, sostuvo Condori. Responsabilizó a las gestiones anteriores por no desarrollar una adecuada sensibilización ciudadana sobre esta iniciativa.

Actualmente, el centro poblado recibe alrededor de S/6.800 mensuales de la Municipalidad Provincial de Puno y recauda aproximadamente S/50.000 por contribuciones. Estos recursos apenas cubren algunos servicios básicos, como el recojo de residuos sólidos.

Asimismo, Condori denunció el avance de invasiones y la ocupación de áreas públicas. Exigió a la municipalidad provincial fiscalizar las habilitaciones urbanas y evitar la pérdida de espacios destinados a la población de Salcedo.

Finalmente, prometió instalar cámaras de seguridad durante sus primeros seis meses de gestión y ordenar el comercio de la avenida Estudiantes mediante el diálogo. También exigirá la ejecución de obras pendientes, como la avenida Industrial, además de proteger los petroglifos de Salcedo.

Redacción: Frank Pancca 
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Pachamama Radio

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