Desesperados familiares buscan a varón de 61 años desaparecido hace una semana

Más de una semana de angustia viven los familiares de Melitón Chambi Ticona, de 61 años, quien desapareció el viernes 23 de octubre tras salir a comprar materiales de construcción en Juliaca, su esposa, Lourdes Chambi Coasaca, y sus hijas claman por ayuda para encontrarlo, pues desde entonces no saben nada de su paradero.

El hombre salió de casa junto a su esposa para adquirir materiales, pero ambos se separaron al momento de regresar, mientras Lourdes permaneció con algunas compras, Melitón tomó un transporte público rumbo al centro de la ciudad, aunque sus familiares no recuerdan si abordó la línea 29 o 30, desde ese momento no volvió a casa.

La preocupación crece porque Melitón habría llevado aproximadamente 7 mil soles destinados a la compra de materiales, además, su celular permanece apagado y no ha respondido ninguna llamada, sus familiares temen que haya sido víctima de un asalto u otro hecho que le impida regresar, aunque hasta el momento no tienen información confirmada sobre lo ocurrido.

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Lourdes Chambi Coasaca expresó su desesperación ante la prolongada ausencia de su esposo, quien trabajaba en construcción y no presentaba problemas de salud, “no importa la plata, lo importante es que regrese a casa”, manifestó entre lágrimas, mientras sus hijas también hicieron un llamado público para que cualquier persona que lo haya visto pueda brindar información.

Los familiares continúan la búsqueda en distintos lugares y solicitan a la población compartir la fotografía de Melitón Chambi Ticona, quien habría salido con la misma vestimenta que aparece en la imagen difundida, además, piden a quienes tengan información sobre su ubicación que se comuniquen de inmediato para contribuir con su retorno.

La familia habilitó el número 951-036-203 para recibir cualquier dato que permita encontrar al ciudadano de 61 años, “papá, regresa a mi casa, por favor”, fue el desgarrador pedido de sus seres queridos, quienes mantienen la esperanza de volver a verlo y ruegan a la población que no sea indiferente ante su desaparición.

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