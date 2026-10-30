Fiscal revela que más del 90% de menores intervenidos tenían citas intimas en videocines

Más del 90% de los adolescentes intervenidos en videocines de Juliaca mantenía relaciones intimas, según reveló el fiscal de Familia de San Román, Richard Jhony Luque Bautista, durante un operativo preventivo que expuso una grave situación de vulnerabilidad, pues varios menores fueron encontrados sin protección y algunos tendrían antecedentes de problemas de salud.

El fiscal explicó que los establecimientos, presentados como videocines, funcionarían en realidad como hoteles de paso, con camas, colchones, almohadas y ambientes cerrados donde nadie podía observar lo que ocurría, “hemos encontrado menores de edad en estado de desnudez manteniendo relaciones sexuales sin protección”, afirmó Luque Bautista.

La Fiscalía de Familia identificó a más de 30 menores de edad, cuyos casos serán derivados a la DEMUNA para investigar la situación de sus familias, evaluar posibles casos de abandono y realizar el seguimiento correspondiente, además, la Unidad de Protección Especial analizará si corresponde el acogimiento residencial de aquellos menores que no cuenten con un entorno familiar seguro.

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El fiscal advirtió que algunos adolescentes de 12 y 13 años habrían presentado graves problemas de salud, incluso mencionó casos de menores portadores del VIH y una adolescente de 13 años que habría atravesado un autoaborto, situaciones que, según indicó, ocurrieron sin conocimiento de sus padres y requieren intervención urgente de los sectores Salud y Educación.

Luque Bautista cuestionó la falta de intervención municipal y señaló que podría configurarse el delito de omisión de actos funcionales, por ello, convocó a la Fiscalía de Prevención del Delito para que evalúe las responsabilidades correspondientes, mientras la Gerencia de Fiscalización dispuso la clausura de establecimientos y el decomiso de bienes muebles.

Finalmente, el fiscal sostuvo que muchos padres desconocían dónde estaban sus hijos y con quiénes se encontraban, por lo que los casos también serán derivados al sector Salud para recibir orientación y terapia, “la articulación debe realizarse en la práctica, no solamente en los papeles”, remarcó, al pedir mayor compromiso de las familias, colegios y autoridades.

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