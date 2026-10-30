Estafadores estarían lucrando utilizando nombre de agrupación Los Yaritos y su Bella Chinita

Los fundadores recopilan conversaciones y testimonios de afectados tras reportar un adelanto de 500 soles en Cusco y piden verificar contratos antes de pagar

Ivan Coari
Ivan Coari 30/10/2026
Los Yaritos y su Bella Chinita

Los Yaritos y su Bella Chinita denuncian que más de tres grupos usan su nombre y logotipo para estafar a clientes y cobrar adelantos por eventos musicales

Foto: IRCS

La usurpación del nombre artístico de Los Yaritos y su Bella Chinita habría dejado a ciudadanos con pérdidas económicas y eventos frustrados en Juliaca y otras localidades, los verdaderos integrantes de la agrupación salieron al frente para denunciar que más de tres grupos estarían utilizando su nombre y logotipo para engañar al público.

José Tipula, Ridbert Mamani, Jan Gonzales y Wilson Mamani, fundadores y representantes de la agrupación, denunciaron públicamente que personas ajenas se hacen pasar por ellos para negociar presentaciones musicales y recibir adelantos, “queremos aclarar a toda la población que no se dejen estafar”, advirtieron durante su pronunciamiento.

Uno de los casos ocurrió en Cusco, donde una persona habría entregado 500 soles como adelanto a supuestos representantes de Los Yaritos, sin embargo, al descubrir que no eran los músicos originales, buscó recuperar su dinero y finalmente contrató a la verdadera agrupación para cumplir con el evento.

Los músicos también señalaron que reciben llamadas de contratistas que reclaman su ausencia en fiestas y celebraciones, pese a que ellos no habían firmado ningún acuerdo, además, denunciaron que los presuntos impostores utilizan el mismo nombre, logotipo e incluso afirman ser los integrantes originales para confundir a sus clientes.

Ante esta situación, Los Yaritos y su Bella Chinita exhortaron a la población a verificar la identidad de los representantes antes de realizar cualquier pago, los integrantes aseguraron que los cuatro fundadores son los encargados de gestionar directamente sus contratos y pidieron desconfiar de personas que ofrecen presentaciones utilizando su nombre artístico.

La agrupación anunció que recopila pruebas, como conversaciones de WhatsApp y testimonios de afectados, para sustentar sus denuncias, asimismo, advirtió que continuará denunciando públicamente cualquier caso de suplantación, mientras pidió a sus seguidores valorar el trabajo de los músicos y evitar que más ciudadanos pierdan dinero por presuntas estafas.

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