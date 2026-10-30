Incendios forestales dejan tres muertos y 12 quemados graves en la región Puno

John Ccama atribuye los siniestros a quemas agrícolas y de basura, mientras el Gobierno Regional coordina ayuda humanitaria y prioriza almacenar agua ante lluvias escasas

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 30/10/2026
Incendios forestales dejan tres muertos

Incendios forestales dejan tres muertos y 12 heridos con quemaduras de tercer grado en Puno; el COER reporta daños en comunidades y alerta sobre escasez hídrica

Foto: JAC

Tres personas murieron al combatir el fuego y 12 sufrieron quemaduras de tercer grado en los incendios forestales de la región Puno, informó el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno, John Ccama Lipa con la provincia de Puno como la más afectada.

El fuego se concentró en la ruta Puno – Mañazo, donde la quema de pastizales afectó comunidades, mientras personal del INDECI también sufrió quemaduras durante la evacuación en el distrito de Calapuja provincia de Lampa, uno de los puntos críticos de estos incendios.

“No tenemos evidencia de factores tecnológicos, los lugareños nos indican que fue provocado por actividad agrícola, quema de basura y pagos a la tierra”, explicó el jefe del COER.

Encubrimiento, ayuda humanitaria y escasez de agua

Aunque se inician algunas investigaciones tras el pedido del COER a la Fiscalía, los pobladores encubren a los responsables, pues una vecina que mencionó nombres se negó a declararlos ante la Policía Nacional para evitar problemas.

El Gobierno Regional complementa la ayuda de las municipalidades con viviendas prefabricadas donadas por la ONG Hombro a Hombro, pero pocas comunas reportan al SINPAD, pese a que solo exige cuatro formularios y el aval del alcalde de las localidades afectadas.

Por otro lado, según el SENAMHI, las lluvias serán temporales y menores a lo normal, por lo que el COER prevé escasez hídrica y enfocará sus trabajos en el almacenamiento de agua.

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Jhon Arocutipa

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