Puno: Exhortan a evitar excesos durante las fiestas tras reportarse entre 40 y 50 personas ebrias en años anteriores

La Municipalidad contrata 40 efectivos de seguridad y prevé operar 44 cámaras, aunque daños en la fibra óptica afectan la vigilancia durante las festividades

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 30/10/2026
Exhortan a evitar excesos durante las fiestas

Serenazgo recoge entre 40 y 50 personas ebrias durante el aniversario de Puno y deriva a varias al hospital Manuel Núñez Butrón por hipotermia

Foto: JAC

Durante las celebraciones por el aniversario de la provincia de Puno, el personal de Serenazgo recoge, en promedio, entre 40 y 50 personas en estado de ebriedad, informó el gerente de Medio Ambiente y Servicios, Tomás Mamani Calixto. Precisó que, pese a que cada año se evalúa el desarrollo de estas actividades y se implementan medidas preventivas, esta situación continúa presentándose durante las festividades.

Además, Mamani Calixto reconoció que la mayoría de ellos son derivados al servicio de emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón con signos de hipotermia, porque, lamentablemente, no tienen un control adecuado en el consumo de bebidas alcohólicas y exceden.

Ante ello, el gerente afirmó: “Obviamente se hace una evaluación año tras año referente a las actividades”, y precisó que este año se brinda mayor soporte respecto del año pasado.

Serenata hasta la madrugada, discotecas exhortadas y vigilancia reforzada

En cuanto a la serenata del 3 y 4 de noviembre, tal como en años anteriores, la población se retirará en la madrugada, para dar paso a la jornada de limpieza y ordenamiento del lugar.

Además, la Gerencia de Desarrollo Económico ha realizado visitas a cada discoteca para exhortarlas a cumplir su horario, aunque el gerente no precisó sanciones ni multas por incumplimiento, solo el llamado a una celebración responsable.

En tanto, la Municipalidad contrató a 40 efectivos de seguridad y espera contar con 44 cámaras de videovigilancia operativas. Sin embargo, un accidente de tránsito dañó la fibra óptica y dejó algunas cámaras sin conexión durante estos días. Ante esta situación, se recomendó a la población evitar los excesos en el consumo de alcohol, ya que pueden poner en grave riesgo la salud e incluso provocar la muerte.

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