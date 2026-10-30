Puno: Regidor evita calificar gestión de Ponce y considera que cumplió con su labor de fiscalización

El regidor destaca el cumplimiento del presupuesto participativo, pero no precisa obras ejecutadas y señala que la Fiscalía lleva el caso Mandachitos

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 30/10/2026
Rogelio Roque Arazola

Rogelio Roque evita calificar la gestión de Javier Ponce en Puno y afirma que la población debe evaluar los resultados municipales del periodo 2023-2027

Foto: CPR

El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Rogelio Roque Arazola, evitó calificar la gestión del alcalde Javier Ponce Roque y señaló que corresponde a la población realizar su propia evaluación. Asimismo, indicó que, desde su cargo, cumplió con su labor de fiscalización durante la gestión municipal.

Roque sostuvo que el presupuesto participativo se cumplió prácticamente al 100%, aunque, consultado por obras, respondió con transferencias a los 13 distritos y centros poblados, sin precisar proyectos concretos ejecutados durante la gestión 2023-2027 del alcalde Javier Ponce.

Al pedírsele una nota del 0 al 20, respondió: «No puedo poner nota porque soy un miembro más de mi consejo municipal, solamente la población en su conjunto puede aprobar», dijo el regidor, sin emitir ninguna calificación concreta.

Mandachitos y ordenanza de transporte sin definiciones claras

Por otro lado, sobre los escándalos de la gestión, entre ellos el caso Mandachitos, Roque indicó que la fiscalía lleva el asunto y que el alcalde afronta, seguramente, un proceso judicial, sin precisar su opinión acerca del caso.

Además, sobre la ordenanza de transporte aprobada por mayoría, Roque sostuvo que el alcalde debe publicarla necesariamente, aunque el regidor Efraín Colca indicó que podría revisarse, y que su socialización con transportistas corresponde a la gerencia de transportes.

Finalmente, Roque señaló que se viene otra gestión, pidió reflexión por el 358 aniversario y afirmó que solamente la población sabe cómo desempeñó su labor cada miembro del concejo municipal, y saludó a Puno, capital del folclore peruano.

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