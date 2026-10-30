Alcalde de Puno no descarta incursionar en política en Arequipa y afirma que deja el cargo con la conciencia tranquila.

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, aseguró que se retira con la conciencia tranquila a 02 meses de culminar su gestión y no descartó la posibilidad de postular a un cargo en la región Arequipa. Así lo manifestó durante el desfile cívico militar por el 358 aniversario de Puno,
Ponce Roque sustentó su tranquilidad en que cumplió los pocos compromisos de campaña, como más de 20 complejos cero alcohol, la entrega de gas en diciembre y el perfil del teleférico.
“No se descarta, pero hay que estar concentrados en la gestión por el momento”, respondió el alcalde al ser consultado sobre una eventual candidatura en Arequipa, en declaraciones a Pachamama Radio.
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Caso mandachitos, obra pendiente y gobiernos de cinco años
En torno al caso de los mandachitos, ocurrido durante su gestión, Ponce Roque dijo que no tocará el tema, pero admitió que él y el equipo técnico quedaron afectados emocionalmente, aunque salieron adelante.
Además, según el alcalde, la transferencia de más de 15 millones de soles a 14 distritos, un monto histórico en Puno, descentralizó el presupuesto, mientras que la obra del cerrito Huajsapata quedará pendiente por un tema técnico, no presupuestal.
Finalmente, Ponce Roque se mostró a favor de que los periodos de gestión municipal sean de cinco años y sin posibilidad de reelección, con el objetivo de equipararlos al mandato del presidente y los congresistas. Asimismo, hizo un llamado al pueblo organizado para mantener el diálogo con las autoridades de turno y trabajar de manera conjunta por el desarrollo.
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