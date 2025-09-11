Juliaca sin agua: 100 mil usuarios afectados por mala gestión

Más de 100 mil usuarios de Juliaca se quedaron sin agua por tres días debido a la mala gestión del gerente general de EPS SedaJuliaca, Freddy Carita Faijo, quien mantiene su cargo pese a múltiples fallas en el servicio.

El presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Raúl Canaza Paxi, responsabilizó al alcalde de San Román de proteger al funcionario tras el colapso de infraestructura y el incremento injustificado de tarifas.

La Sunass investiga irregularidades en la administración de Carita Faijo mientras la Cisterna 1100 colapsó y el reservorio de agua potable del Proyecto de Medidas de Rápido Impacto II presenta serios problemas.

Canaza Paxi señaló que el alcalde, como presidente de la Junta de Accionistas, tiene poder para remover al gerente, pero no actúa pese a las solicitudes presentadas desde julio pasado.

La población exige la destitución del funcionario tras años de mal servicio y cobros excesivos sin suministro adecuado, lo que generó protestas en diferentes sectores de la ciudad.

El dirigente advirtió que hay zonas sin agua, pero con cobros regulares, mientras el documento para destituir al gerente se entregará al directorio en la próxima reunión del jueves.

La crisis expone fallas históricas en la gestión del agua tras un informe de la Defensoría del Pueblo de 2023 que alertaba sobre problemas sin recibir atención adecuada.