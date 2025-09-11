Fiscalía inició investigación en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca por certificado emitido irregularmente

Un grave error fue hallado en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca cuando el área de Medicina Legal emitió un certificado de defunción a nombre de un paciente que permanecía internado, recibiendo atención médica en el mismo establecimiento. Freddy Velásquez Angles, director regional de salud, confirmó que el caso fue elevado inmediatamente a la fiscalía tras descubrir la irregularidad en el registro del documento oficial.

Velásquez estableció comunicación con el director de la red de salud San Román para coordinar una investigación exhaustiva que determine la identidad de la persona responsable del registro prematuro del certificado de defunción en el sistema institucional.

«Cada uno de los médicos tiene un usuario al sistema, es por eso que se facilita el ingreso, esto deberá ser investigado», explicó el director regional, destacando que la trazabilidad digital permitirá identificar al responsable de la irregularidad administrativa registrada.

El informe remitido de la red de salud especifica que se investigará minuciosamente quién fue la persona que registró de forma prematura el certificado, considerando que cada profesional médico cuenta con credenciales únicas de acceso al sistema informático del establecimiento de salud.

Velásquez advirtió que si la investigación revela que fue un médico del hospital quien emitió irregularmente el certificado de defunción, el profesional responsable enfrentará un proceso de sanción administrativa conforme a los protocolos establecidos por la institución sanitaria.

La fiscalía recibió el caso para determinar si la emisión irregular del certificado constituye una falta administrativa o si amerita investigación penal, considerando las implicaciones legales que puede generar la certificación prematura de defunción de una persona viva.