Dirigente advierte paralizaciones en Juliaca en 2024 por mala gestión de gobierno regional

El dirigente juliaqueño, Raúl Canaza, desaprueba la gestión del gobierno regional de Puno con 05, afirmando que 7 de cada 10 puneños desaprueban al gobernador Richard Hancco. Destacando que la falta de ejecución presupuestal y obras inconclusas en Juliaca es el motivo del rechazo popular en la provincia de San Román.

Canaza, denunció que el bajo gasto se debe a corrupción, pues el presupuesto no ejecutado vuelve al Ministerio de Economía. “se otorgó más de 600 millones de soles al Gobierno Regional de Puno en el año 2023, de este presupuesto solo el 52% fue gastado eficientemente”, dijo Canaza quien critica a Richard Hancco por ubicar a puno entre las peores gestiones regionales.

Ante esta situación advirtió que en 2024 habrá paralizaciones y movilizaciones en Juliaca si el gobierno regional no cumple sus promesas de campaña y no concluye las obras pendientes. “estamos cansados de no ser escuchados a las buenas, por lo cual coordinaremos medidas más contundentes”, dijo el dirigente.

A la vez, Afirmó que algunos dirigentes son complacientes con las autoridades, pero desde la dirigencia de las 4 zonas se exige y denuncia los actos de corrupción que han dejado obras abandonadas, ante ello sostuvo que la gestión de Hancco no será la excepción.