Nuevo director regional de Educación niega que designación sea por favorecimiento político

Una semana antes de enfrentar su interpelación en el Consejo Regional de Puno, Edson de Amat Apaza Apaza fue reemplazado como director regional de Educación de Puno mediante la resolución gerencial 220-2025, que designa a Félix Rodríguez Quispe como su sucesor en la máxima autoridad educativa regional.

Rodríguez negó categóricamente cualquier acercamiento político que haya influido en su designación, asegurando que no mantiene cercanías con el gobernador regional ni se encuentra afiliado al partido político alguno que pudiera haber facilitado su nombramiento en el cargo.

El nuevo director asumió oficialmente la dirección tras cumplir todos los requisitos establecidos para el cargo, enfrentando de inmediato el desafío de dirigir la educación puneña en un contexto marcado principalmente por la huelga del sector docente de educación superior que permanece sin resolución definitiva.

- Contenido Promocionado -

El cambio administrativo se produce precisamente cuando el anterior director estaba programado para comparecer ante los consejeros regionales durante la próxima semana, situación que genera interrogantes sobre el momento elegido para efectuar la designación del nuevo funcionario en el sector educativo.

La resolución gerencial formaliza un nuevo cambio en la dirección del sector educativo regional, área que ha experimentado múltiples modificaciones administrativas durante los últimos períodos, afectando la continuidad de políticas educativas en la región Puno.

Entre sus primeras declaraciones, el flamante director anunció que evaluará el desempeño de los 14 directores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) distribuidas en toda la región, como parte de su estrategia inicial de gestión educativa.

- Contenido Promocionado -

La huelga docente de educación superior figura entre los temas pendientes más urgentes que deberá abordar la nueva administración, considerando que este conflicto laboral afecta directamente la continuidad del servicio educativo en institutos públicos de la región.

Rodríguez tendrá la responsabilidad de implementar políticas educativas efectivas mientras enfrenta los desafíos heredados de gestiones anteriores.