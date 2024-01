Pacientes en espera: descontento por falta de atención médica en hospital de Puno

Decenas de pacientes, provenientes no solo de Puno sino de otras provincias, se congregaron en el hospital Manuel Núñez Butrón ayer este martes, madrugando con la esperanza de recibir atención en los consultorios externos y programar citas médicas. Lamentablemente, la jornada no cumplió con sus expectativas y no fueron atendidos.

Uno de los afectados expresó su indignación en Pachamama Radio, señalando que llegaron desde las cinco de la mañana y no obtuvieron atención alguna, sin previo aviso. A pesar de tener citas programadas para el día, se encontraron con la sorpresa de que ningún profesional médico estaba disponible. Ante esta situación, decidieron elaborar una lista de pacientes para ser atendidos con prioridad el miércoles.

En este contexto, hizo un llamado al director del hospital regional, solicitando que se dé prioridad a la lista de 24 pacientes que estuvieron en la cola el martes. Dada la procedencia de muchos de ellos desde otras zonas de la región, instó a que sean atendidos con urgencia hoy miércoles. La falta de comunicación y la necesidad de mejorar la organización en la atención médica fueron aspectos subrayados por los afectados.