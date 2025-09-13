Puno: Disputa por terrenos en Punanahui «asociación» reclama 15,623 metros de terreno

Un terreno de 15,623 metros cuadrados genera controversia en el cerro de Punanahui, donde la asociación pro vivienda San Fernando Villa Punanahui – Huayna Pucara en la provincia de Puno, asegura tener derechos de donación, mientras propietarios locales denuncian invasión de sus predios y cuestionan los procesos municipales de habilitación urbana.

La zona de Punanahui se convirtió en escenario de conflictos tras las denuncias presentadas por Alfredo Santos, quien asegura que la asociación San Fernando se apropió de casi 2,000 metros cuadrados de su propiedad desde el jueves pasado, cuando se registraron los primeros enfrentamientos entre ambas partes en disputa.

Edilberto Flores Talavera también reclama derechos de propiedad sobre el terreno en el cerro de Punanahui, contradiciendo a quienes califican como invasión las acciones de la asociación, mientras los dirigentes de la agrupación mantienen su posición de legitimidad sobre el área en conflicto.

Yesenia Quispe Maquera, presidenta de la asociación pro vivienda San Fernando Villa Punanahui – Huayna Pucara, defiende que son beneficiarios legítimos de una donación del terreno completo, aunque reconoce no contar con documentación física que respalde su afirmación ante los cuestionamientos de los vecinos afectados.

La dirigente asegura que la municipalidad provincial de Puno ya reconoce oficialmente a la asociación, además de confirmar que se encuentra en pleno proceso de habilitación urbana del área, lo que otorgaría legalidad definitiva a su asentamiento en la zona del cerro de Punanahui.

Los vecinos de la parte bajan expresan preocupación por la prioridad municipal otorgada a esta asociación para obtener habilitación urbana en una zona caracterizada por su difícil acceso, cuestionando los criterios técnicos y administrativos empleados por las autoridades competentes en este proceso.

La controversia evidencia deficiencias en los procedimientos de verificación de propiedades y donaciones de terrenos, mientras los conflictos entre la asociación San Fernando y los propietarios originales se mantienen sin resolución definitiva por parte de las autoridades correspondientes.

El caso de Punanahui refleja problemáticas recurrentes en ordenamiento territorial, donde la falta de documentación clara y procesos de verificación eficientes genera disputas entre asociaciones de vivienda y propietarios individuales, requiriendo intervención urgente de autoridades competentes para evitar mayores conflictos.