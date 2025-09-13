¡Se van sin dejar nada en educación! Exdirector regional condena falta de obras educativas en la región Puno

El exdirector regional de Educación de Puno, Maximiliano Cornejo Turco condenó la ausencia de proyectos de infraestructura educativa en las últimas gestiones municipales y del gobierno regional. La exautoridad educativa señaló que las administraciones no priorizaron la construcción de centros educativos durante su periodo.

«Necesitamos la renovación de infraestructura, y hemos visto que realmente no hay obras de gran envergadura tanto en educación básica regular, educación básica especial, menos en educación básica alternativa», declaró Cornejo Turco. El ex funcionario destacó que quedan apenas doce meses de gestión antes del periodo electoral.

Las autoridades provinciales, distritales y regionales no apostaron por la educación como «piedra angular» del desarrollo, según el especialista. Cornejo Turco enfatizó que la infraestructura educativa constituye la base esencial para brindar comodidad a estudiantes de todos los niveles académicos.

«Cuando yo hablo de construcción de infraestructura es base. Es esencial dar la comodidad a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes», manifestó el ex director. La falta de equipamiento y materiales educativos representa otro problema crítico que afecta el trabajo docente.

El ex funcionario respaldó la designación del nuevo director regional Félix Rodríguez Quispe, calificándolo como «un profesor de mucha trayectoria». Cornejo Turco expresó que espera ver plasmada esa experiencia en resultados concretos para el sector educativo regional.

La evaluación del anterior director obedecía a la falta de resultados esperados en toda la región, según explicó Cornejo Turco. El especialista sugirió que funcionarios sin resultados en seis meses deberían ser reemplazados inmediatamente por las autoridades competentes.

«Hay muchas instituciones educativas abandonadas. No hay nuevas propuestas, nuevos perfiles, nuevos expedientes técnicos», concluyó el ex director. Las únicas obras en ejecución corresponden a proyectos de arrastre planteados anteriormente a nivel regional.