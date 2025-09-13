sábado 13, septiembre 2025
Subscribirse
Anuncio
Contáctenos
Planes
Juliaca

Juliaca: Eligen coordinadora en congreso de municipios escolares

Municipios escolares recibieron capacitación en prevención de violencia, compostaje, reforestación y vinculación con políticas públicas

Pachamama Radio | Ivan Coari
Pachamama Radio | Ivan Coari
Eligen coordinadora en congreso de municipios escolares
Liderazgo estudiantil en Juliaca eligió a su nueva coordinadora y asumió compromisos en un congreso que busca fortalecer la participación juvenil
Foto: © Pachamama Radio IRCS

En Juliaca se eligió a la nueva coordinadora de brigadieres y policías escolares, durante el III Encuentro de Líderes Escolares y el I Congreso de Municipios Escolares, donde participaron representantes estudiantiles de distintas instituciones.

El evento concluyó con la juramentación de la nueva coordinadora escolar, acto que estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, comprometiendo a los jóvenes electos a impulsar acciones en beneficio de la comunidad estudiantil.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan Operativo Institucional 2025 y fue organizada por la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, en coordinación con la Coordinadora de Organizaciones Juveniles – COORJUV.

- Contenido Promocionado -

La gerente de Desarrollo Social, Laura Vilca Apaza, destacó que el congreso fortalece capacidades de liderazgo juvenil, ya que los estudiantes recibieron orientación sobre prevención de violencia escolar, compostaje, reforestación y vinculación con políticas públicas.

Vilca subrayó que estos espacios permiten integrar a los municipios escolares con la agenda local de juventud, promoviendo la participación activa de los adolescentes en temas que impactan en su formación y entorno social.

De esta manera, la Municipalidad de San Román reafirmó su compromiso con los escolares, impulsando espacios de diálogo y liderazgo estudiantil que contribuyan a la construcción de una sociedad más organizada y consciente.

Últimas Publicaciones

Pachamama Radio | Ivan Coari
Pachamama Radio | Ivan Coarihttps://pachamamaradio.org
Artículo anterior
¡Se van sin dejar nada en educación! Exdirector regional condena falta de obras educativas en la región Puno

Contenido relacionado

Pachamama Radio, es un medio de comunicación regional, informa últimas noticias de Puno, Perú y el mundo, información en imágenes, fotos, videos, audios, infografías, interactivos y resúmenes de Puno.

Menu

Recomendados

Categorias

© Todos los Derechos Reservados - Pachamama Radio