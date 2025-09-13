Juliaca: Eligen coordinadora en congreso de municipios escolares

En Juliaca se eligió a la nueva coordinadora de brigadieres y policías escolares, durante el III Encuentro de Líderes Escolares y el I Congreso de Municipios Escolares, donde participaron representantes estudiantiles de distintas instituciones.

El evento concluyó con la juramentación de la nueva coordinadora escolar, acto que estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, comprometiendo a los jóvenes electos a impulsar acciones en beneficio de la comunidad estudiantil.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan Operativo Institucional 2025 y fue organizada por la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, en coordinación con la Coordinadora de Organizaciones Juveniles – COORJUV.

- Contenido Promocionado -

La gerente de Desarrollo Social, Laura Vilca Apaza, destacó que el congreso fortalece capacidades de liderazgo juvenil, ya que los estudiantes recibieron orientación sobre prevención de violencia escolar, compostaje, reforestación y vinculación con políticas públicas.

Vilca subrayó que estos espacios permiten integrar a los municipios escolares con la agenda local de juventud, promoviendo la participación activa de los adolescentes en temas que impactan en su formación y entorno social.

De esta manera, la Municipalidad de San Román reafirmó su compromiso con los escolares, impulsando espacios de diálogo y liderazgo estudiantil que contribuyan a la construcción de una sociedad más organizada y consciente.