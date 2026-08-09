¡Abuchean a Keiko y Ministro! Pifias contra Fujimori y Beingolea en ceremonia por la Batalla de Junín (VIDEO)

INCÓMODO MOMENTO PARA EL GOBIERNO FUJIMORISTA | Mientras medios nacionales informan sobre los baños de popularidad de Keiko Fujimori, un momento incómodo mostró un escenario distinto durante la ceremonia y el desfile por la Batalla de Junín. En pleno evento oficial, ciudadanos pifiaron cuando se anunciaron las palabras del ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Las pifias se repitieron cuando el ministro mencionó a Keiko Fujimori y sus visitas a las zonas afectadas por los recientes sismos en Chongos Bajo.

El rechazo también se hizo evidente cuando un sacerdote pidió oraciones por las autoridades, entre ellas Keiko Fujimori y su ministro. La solicitud volvió a generar pifias entre los asistentes, lo que provocó un llamado de atención del sacerdote.

Los momentos incluso quedaron registrados incluso en la transmisión oficial de la Municipalidad Provincial de Junín.

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El video ¡ABUCHEAN A KEIKO Y MINISTRO! Pifias contra Keiko y Beingolea en ceremonia por la Batalla de Junín se publicó en YouTube en este enlace

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