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El camello vampiro vivió hace 13 millones de años en las llanuras de Norteamérica

Investigadores del Museo Americano de Historia Natural y de la Universidad del Sur de California analizaron fósiles de una colección iniciada hace más de cien años

Carlos Roque
Carlos Roque 16/11/2026

Paleontólogos describen al Vampyrocamelus welshi, cuyos machos tenían colmillos semejantes a cuchillas, posiblemente para competir o defenderse

Foto: Difusión

Hace unos 13 millones de años, el camello vampiro habitó las llanuras de Norteamérica, un animal alto y delgado, parecido a una jirafa, que tenía colmillos ganchudos.

Los investigadores describen al Vampyrocamelus welshi en una monografía publicada en ResearchGate, que aparecerá en los boletines del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México.

Kristin Watmore, paleontóloga de la Universidad del Sur de California, afirma: “Sin duda, se trata de un camélido único”, y añade que los camellos norteamericanos de esa época eran muy diversos.

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El cráneo fosilizado de Vampyrocamelus Donald R.Un ejemplar que sorprende a los expertos

Donald Prothero, paleontólogo de la Universidad Politécnica Estatal de California en Pomona, estudió el ejemplar dentro de una colección de más de 200 000 fósiles de mamíferos que Childs Frick comenzó hace más de cien años.

Los machos tenían dientes frontales curvos, afilados como cuchillos y de casi 5 centímetros de largo, mientras que sus premolares también tienen forma de hoja.

Prothero y sus colegas compararon la anatomía del ejemplar con la de otros camellos extintos y concluyeron que representa un género único dentro de un linaje de camellos esbeltos y de cuello largo.

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Por qué un herbívoro tendría colmillos así

Según la coautora Katherine Marriott, paleontóloga del Museo Americano de Historia Natural, lo más probable es que los machos usaran los colmillos para competir por las hembras; los camellos machos actuales también se muerden en peleas por el derecho a aparearse.

Marriott también sugiere que los colmillos pudieron servir para atraer a las hembras, que no los tenían.

En la sabana norteamericana, entre hace unos 15 y 7 millones de años, abundaban grandes felinos depredadores, por lo que los colmillos también pudieron servir para defenderse.

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Otros camellos y lo que queda por estudiar

Vampyrocamelus no fue el único camello de la zona: convivían especies parecidas a antílopes que medían menos de un metro y gigantes como Megacamelus, un camello del tamaño de un elefante.

Prothero recuerda que en canteras de Nebraska se hallaron siete u ocho tipos de camellos del mismo yacimiento, lo que muestra que muchos de ellos vivían juntos.

Watmore propone analizar el desgaste microscópico de los dientes para saber cómo se usaban los colmillos, una línea que el estudio deja abierta, y la fuente no precisa cuándo saldrá publicada en los boletines.

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