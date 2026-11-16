ODPE Puno recibe material para capacitar a actores de la Segunda Elección Regional

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Puno recibió material de capacitación para preparar a los actores electorales que participarán en la Segunda Elección Regional 2026, programada para el próximo domingo 6 de diciembre.
El jefe de la ODPE Puno, Lucio Pisfil Caicedo, destacó que la recepción de estos recursos permitirá desarrollar oportunamente las capacitaciones presenciales y descentralizadas, como parte de la preparación para la elección.
El material llegó a la sede de la ODPE Puno desde el almacén central de la ONPE, en Lurín, para su verificación y almacenamiento, antes de distribuirlo en 20 distritos y 37 centros poblados de las provincias de Puno y El Collao.
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Así se preparan los actores electorales
Entre los recursos figuran cartillas para electores, personeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, además de manuales de instrucción para miembros de mesa, afiches, ánforas plegadas y señales para el local de votación.
Con ello, cada actor electoral podrá conocer y practicar sus funciones, mientras los miembros de mesa, titulares y suplentes, recibirán orientación sobre las tareas de instalación, sufragio y escrutinio, y sobre el llenado correcto de las actas electorales.
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En ese contexto, la preparación se reforzará el domingo 29 de noviembre, durante la jornada masiva de capacitación, y el 6 de diciembre se prevé instalar 828 mesas de sufragio en 111 locales de votación para 237 499 electores hábiles.
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