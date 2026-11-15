Macusani: Asegurados denuncian abandono en la posta de San Gabán

Asegurados de la provincia de Carabaya denuncian el abandono de la posta médica del distrito de San Gabán, que carece de laboratorio clínico y de diagnóstico por imágenes pese al crecimiento de la población asegurada.

Según los asegurados, la posta sigue sin una mejora real desde hace décadas, y su infraestructura no responde a la demanda de una población asegurada que crece cada año.

Los asegurados afirman que no hay laboratorio para un análisis de sangre u orina ni ecografía ni rayos X básicos, por lo que todo se deriva con más espera.

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Piden equipamiento y personal urgente

Los asegurados describen un establecimiento “colapsado”, sin capacidad operativa para atender a una población creciente, mientras sus aportes llegan puntuales cada mes a EsSalud Puno.

Según los asegurados, la falta de equipos pone en riesgo la vida de los pacientes, pues cada derivación implica traslados y esperas adicionales.

Los asegurados exigen a las autoridades nacionales que doten a la posta de equipamiento, laboratorio, imágenes y personal suficiente, y sostienen que no piden favores sino un derecho por el que pagan.