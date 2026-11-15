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Macusani: Asegurados denuncian abandono en la posta de San Gabán

La falta de equipamiento obliga a derivar pacientes y genera mayores tiempos de espera para una población asegurada que crece cada año

Freed Guerra
Freed Guerra 15/11/2026
posta médica del distrito de San Gabán

Asegurados de Carabaya denuncian que la posta médica de San Gabán carece de laboratorio, ecografías y rayos X para atender a pacientes

Foto: CPR

Asegurados de la provincia de Carabaya denuncian el abandono de la posta médica del distrito de San Gabán, que carece de laboratorio clínico y de diagnóstico por imágenes pese al crecimiento de la población asegurada.

Según los asegurados, la posta sigue sin una mejora real desde hace décadas, y su infraestructura no responde a la demanda de una población asegurada que crece cada año.

Los asegurados afirman que no hay laboratorio para un análisis de sangre u orina ni ecografía ni rayos X básicos, por lo que todo se deriva con más espera.

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Piden equipamiento y personal urgente

Los asegurados describen un establecimiento “colapsado”, sin capacidad operativa para atender a una población creciente, mientras sus aportes llegan puntuales cada mes a EsSalud Puno.

Según los asegurados, la falta de equipos pone en riesgo la vida de los pacientes, pues cada derivación implica traslados y esperas adicionales.

Los asegurados exigen a las autoridades nacionales que doten a la posta de equipamiento, laboratorio, imágenes y personal suficiente, y sostienen que no piden favores sino un derecho por el que pagan.

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