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Dos jóvenes caen a barranco de 15 metros detrás de la Escuela Bellavista en Puno

El accidente ocurrió detrás de la institución educativa Bellavista; las circunstancias de la caída y el diagnóstico de ambos jóvenes aún no se conocen

Alberto Alejo
Alberto Alejo 15/11/2026
El accidente ocurrió detrás de la institución educativa Bellavista; las circunstancias de la caída y el diagnóstico de ambos jóvenes aún no se conocen

Dos jóvenes cayeron a un barranco de 15 metros en Puno y fueron auxiliados por policías de emergencia y bomberos tras el accidente

Dos jóvenes cayeron a un barranco de 15 metros de profundidad, ubicado a espaldas de la Institución Educativa Primaria  Bellavista, en la ciudad de Puno, en circunstancias que son materia de verificación.

Los involucrados fueron identificados con las iniciales J.F.C.J. y D.A.M.M., de 24 años, quienes, según información preliminar, se habrían encontrado en aparente estado de ebriedad al momento del accidente.

El incidente motivó la intervención de los efectivos de la Policía de Emergencia y del personal del Cuerpo General de Bomberos, quienes llegaron hasta el lugar tras recibir el reporte de la emergencia.

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Ambas instituciones desplegaron acciones de auxilio y rescate para atender a los jóvenes que terminaron en el fondo del barranco, ubicado detrás de la Escuela Bellavista.

La caída desde una profundidad aproximada de 15 metros generó la movilización de los equipos de emergencia, que realizaron las labores correspondientes para brindarles asistencia.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las lesiones sufridas por ambos jóvenes, ni las condiciones en las que fueron encontrados por los equipos de rescate.

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Tampoco se cuenta con información confirmada sobre el diagnóstico médico de los involucrados, su destino después de la intervención ni las circunstancias exactas que provocaron la caída al barranco.

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Etiquetas:
Alberto Alejo
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