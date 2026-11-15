Vinchos: Alcalde deja a la nueva gestión más de S/13.9 millones sin gastar y obras sin terminar

A menos de dos meses de que concluya el año fiscal 2026 y termine la gestión del alcalde Faustino Flores Meneses, la Municipalidad Distrital de Vinchos, en Huamanga, ha devengado S/24,576,649 de un presupuesto de S/38,544,965.

Es una ejecución de 63.8%, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quedan S/13,968,316 sin registrar como gasto. Ese saldo, y las obras que lo respaldan, pasarán a manos del virtual alcalde electo, Eulogio Méndez Arango, quien asumirá en enero de 2027 para el periodo 2027-2030.

Vinchos supera el promedio de las municipalidades del país (62.8%) y el de Ayacucho (59.0%), pero queda por debajo del de la provincia de Huamanga (66.6%).

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UN PRESUPUESTO QUE CRECIÓ 2.4 VECES

La municipalidad empezó el año con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/16,032,371. Durante 2026, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) subió a S/38,544,965, S/22.5 millones más, un aumento de 140.4%.

Vinchos es el distrito con mayor presupuesto de la provincia; solo la Municipalidad Provincial de Huamanga lo supera. Del PIM, el 92.6% está certificado y el 85.2% comprometido, pero solo el 63.8% se devengó. Para llegar a una ejecución de 80%, el distrito tendría que devengar unos S/6.26 millones más antes de diciembre. Ese cálculo toma como base el PIM actual, que aún puede variar. El crecimiento se concentró en pocas funciones. Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, Deuda Pública, Saneamiento y Agropecuaria explican el 89.4% del aumento.

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LAS PISTAS DE LA PLAZA PESAN EN EL BALANCE

La función Vivienda y Desarrollo Urbano comenzó el año con S/8,519 y hoy tiene S/7,738,221. Todo ese monto corresponde a un solo proyecto: la creación de pistas y veredas en las calles adyacentes a la plaza principal de Vinchos. La obra no tenía presupuesto inicial y figura con 100% devengado. Su peso es decisivo: representa el 31.5% de todo lo devengado por la municipalidad. Sin ella, la ejecución del distrito bajaría de 63.8% a 54.7%. Además, solo S/4,565,658 figuran girados, por lo que S/3.17 millones están devengados, pero aún sin girar.

RIEGO Y SANEAMIENTO, LOS MAYORES REZAGOS

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La función Agropecuaria tiene un PIM de S/5,166,079 y solo devengó S/1,330,049 (25.7%). Dos proyectos de riego concentran el problema.

El de San Luis de Picha, en Pichapata, cuenta con S/1,600,001 y S/1,564,087 certificados, pero no registra compromiso ni devengado. El de Ingahuasi, Rumi Rumi y Lukapampa tiene S/1,326,983, casi todo comprometido (S/1,326,948), también sin un sol devengado. Juntos suman S/2.93 millones, el 56.7% del presupuesto de la función. También hubo recortes. “Apoyo a la producción agropecuaria” (S/817,348 de PIA) y el sistema de riego de Huayraccassa (S/400,000) quedaron con presupuesto cero. En contraste, otras obras están casi concluidas en términos financieros, como Choccyacc (96.2%) y Opancca (95.7%). Saneamiento tiene S/5,715,439 y avanza 34.0%, con S/3.77 millones por devengar.

Tres obras concentran casi todo ese saldo: agua, alcantarillado y UBS en Casacancha, Arizona Alta y otras localidades (S/3,271,121; 46.0%); agua y UBS en Tancarniyocc (S/1,349,854; 0%); y agua y alcantarillado en Cruz de Huaraca, en Anchachuasi (S/584,362; 9.5%). Dos proyectos de agua, en Ccochapampa-Mollepata y en Sallalli-Urpaypampa-Santa Inés, partieron con S/2.52 millones de PIA y terminaron con S/63,748, un recorte de 97.5%. Figuran al 100%, pero sobre un monto ya reducido.

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EDUCACIÓN Y DEUDA PÚBLICA

Educación suma S/4,644,726 y avanza 51.1%. Una sola obra concentra el 91.4% de ese monto. El mejoramiento de la I.E. primaria N.° 38630 de Ccochapampa, con S/4,243,469, de los cuales se devengó S/2,222,903 (52.4%). Quedan unos S/2.02 millones pendientes. Las demás intervenciones son menores. La I.E. 38105 de Ccoñani (36.4%) y la I.E. Germán Caro Ríos, de Millpo (41.1%). La obra en la I.E. Rosaspampa, de Occollo, tiene S/4,000 y 0%. La función Deuda Pública no tenía presupuesto inicial y cerró con S/3,187,510. Devengó S/2,433,564 (76.3%) y giró S/2,211,990.

LO QUE DICE LA MUNICIPALIDAD Y LO QUE DICEN LOS REGISTROS

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Dos publicaciones recientes de la municipalidad en Facebook permiten comparar lo que se comunica a la población con lo que figura en los registros oficiales.

Tancarniyocc. La entidad informó que el proyecto de agua potable y unidades básicas de saneamiento en esta localidad registra un avance físico de 35%, con trabajos de captación, líneas de conducción, un reservorio y 22 conexiones domiciliarias. Sin embargo, el Formato 12-B de Invierte.pe, declarado por la misma municipalidad el 21 de septiembre de 2026, consigna 0% de avance físico y financiero. El reporte indica que el expediente técnico está aprobado desde junio de 2024 y que el proyecto está a la espera de financiamiento para iniciar la ejecución física, con fin previsto el 31 de marzo de 2027. El MEF, por su parte, muestra un PIM de S/1,349,854, certificado y comprometido casi por completo (S/1,349,131), pero con cero devengado en 2026. La programación financiera preveía gastar S/360,000 en octubre, S/450,000 en noviembre y S/539,854 en diciembre. A la fecha de la consulta no había ningún devengado.

Paccha. La municipalidad anunció la “pronta inauguración” del campo deportivo de este centro poblado. El Formato 12-B (21 de septiembre) registra 83.1% de avance físico, ejecución por administración directa y un costo actualizado de S/532,810, un 51% menos que los S/1.1 millones de la viabilidad. Se han devengado S/484,891 en total, con el último registro en agosto de 2026. La obra se inició el 2 de diciembre de 2024, estuvo paralizada del 31 de diciembre de ese año al 7 de abril de 2025 y debía terminar el 3 de junio de 2025. Más de un año después sigue en ejecución, y la línea de tiempo del mismo reporte fija su fin en mayo de 2030. El documento también maneja distintas cifras de avance (83.1%, 86.4% y 91%) que la entidad debería precisar.

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¿QUÉ RECIBIRÁ LA PRÓXIMA GESTIÓN?

La administración de Eulogio Méndez heredará obras en distintas etapas: el riego de Pichapata e Ingahuasi, con S/2.93 millones sin devengar; el saneamiento de Tancarniyocc, con S/1.35 millones y una situación física por aclarar; la obra de la I.E. de Ccochapampa, con más de S/2 millones pendientes; y el cierre del campo deportivo de Paccha. Aún no está claro qué ocurrirá con los montos que no se devenguen antes del 31 de diciembre. Si esos recursos podrán usarse en 2027 dependerá de su situación presupuestal al cierre del año.

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

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